У Премьер-министра обсуждены полученные из Ширакской области пакеты инвестиционных программ

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве в ходе очередного совещания были обсуждены пакеты инвестиционных программ, полученные из Ширакской области.

Программы направлены на переработку мясной продукции, производство систем безопасности, молочной продукции, выращивание сельхозкультур, предоставление услуг и развитие туризма.

Глава Правительства отметил важность активной и последовательной работы областной администрации с бизнес-сообществом с целью придания нового размаха процессу воплощения в жизнь идей и программ. «Нужно столько работать, идти за каждым инвестором, за каждой программой до тех пор, пока не получим результат. Будут софинансироваться программы, имеющие эффективность, перспективу и потенциал», - сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр поручил Министру экономического развития и инвестиций РА Сурену Караяну с целью сотрудничества и обеспечения постоянной обратной связи назначить ответственных лиц для активной работы с каждым бизнесменом.