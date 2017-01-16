“Пусть тогда выроют огромную яму, бросят туда всех жильцов этого дома и засыпают сверху землей…” – жительница забытого всеми общежития

“Вы пришли на “потерянные острова”, о нас снят фильм” – сказали жильцы дома номер 10 в 4-ом тупике улицы Арцаха (это здание известно как общежитие в районе ТЭЦ). В построенном в 1958 г. здании сегодня проживают 75 семей (почти 250 человек). 13 из них – беженцы из Азербайджана. Здание имеет 4-ю степень аарийности. В последний год с дома интенсивно падали камни, дождевая вода заливала комнаты, из-за сырости электропроводка стала крайне опасной.

Несколько месяцев назад из строя вышла канализационная система. В округе много бездомных собак, которые спокойно заходят в здание, поскольку оно не имеет дверей, а летом здесь полно змей и скорпионов. В прошлом году мэрия прислала рабочих чинить канализацию, но они, не завершив работу, ушли, так как сверху на них падали камни.

Подвал здания общежития забит мусором и водой, которая проникает сюда постоянно. Заходим в квартиру на первом этаже. Жильцы, откинув ковер, показывают, как по полу течет вода. Электротехника не выдерживает сырости, телевизоры постоянно портятся.

Поднимаемся на четвертый этаж. Некоторые ступеньки на лестнице шатаются.

В длинных узких коридорах общежития темно, свет не горит, в здании нет газа. Общие туалеты находятся в плачевном состоянии, окна отсутствуют. Некоторые жильцы вынуждены купаться здесь в большие тазах.

Дождевая вода разрушает здание

Мы осматриваем здание вместе с 27-летней Мариеттой Ованнисяном. Девушка живет здесь с двух лет. У нее трое маленьких детей. Квартиру в 1990-х годах получила от шинного завода ее мать. Каринэ Ованнисян. Сейчас вся семья живет здесь.

Возле стоявшей на столе электроплитки сушилась детская одежда. При виде нас Каринэ быстро ее убрала. По словам женщины, долго включать электроплитку нельзя, так как штукатурка на стенах высыхает и начинает обваливаться сверху, потолок протекает. Зимой невозможно держать одежду в шкафу, так как она сыреет, а в дождливую погоду вообще мокнет, поэтому вещи приходится сушить возле обогревателя.

В прошлом году 8 января на Каринэ и детей сверху начали падать куски штукатурки. Они сообщили об этом в мэрию, сказали, что жить в доме уже невозможно. Из мэрии ответили, что не просили жильцов заново вселяться в этот дом. Ряд семей живут в общежитии с 1990-х годов. В окружном муниципалитете им ответили: идите жить на съемную квартиру.

Из-за сырости жильцы стали “скитальцами”

Алвард Аветян живет в этом доме с 1997 года. Она тоже получила квартиру в годы работы на шинном заводе. Заходим в комнату Алвард. Постель убрана в угол и покрыта целлофаном, на подоконнике стоят многочисленные кастрюли и тазики, так потолок постоянно протекает.

Алвард не может жить в своей квартире, поэтому ночует у родственников или у соседей.

Уже несколько месяцев в своей 2-комнатной квартире не может жить и Галина Микаелян. Женщина поселилась в доме у соседей по этажу.

От сырости имущество Галины испортилось. Дверцы платяного шкафа не закрываются, носить одежду невозможно. Галина Микаелян приехала в Армению в 1990-х годах из Баку. Эту комнату в общежитии она тоже получила в период работы на шинном заводе.

По словам соседей, аналогичная ситуация во всех комнатах. Есть семьи, которые сделали ремонт, но, как оказалось, напрасно.

“Поставьте палатку и живите”,- заявил вице-мэр

Мы возвращаемся в комнату Мариетты. Она достает из шкафа две пачки документов. В 2007-2009 гг. здание имело 4-ю степень аварийности и подлежало расселению. В 2009-ом ему дали 3-ю степень аварийности, а в следующем году вновь 4-ю.

Здание должны были снести, а жильцов расселить, но вместо этого квартиры выделили тем, кто жил в здании художественного училища номер 5.

Прошлым летом жители общежития встретились с вице-мэром Ваге Никояном. “Он нам заявил: поставьте палатку и живите. Потом сказал: вы узнали, что мы выделяем жилье, и начали разрушать здание. Я ему ответила: неужели я похожа на дуру, которая может отбивать с потолка штукатурку и бросать ее на спящих на кровати собственную мать и ребенка? Я также предложила, чтобы пришли представители соответствующих органов и провели проверку”,- рассказала Мариетта.

В ответе мэра Еревана Тарона Маркаряна от 10 феврала прошлого года говорится: “Учитывая, что уровень аварийности здания по адресу 4-й тупик улицы Арцаха, 10 достиг 4-ой степени, мэрией Еревана в ближайшее время будут организованы работы по учету жильцов здания”.

Однако существенных изменений нет по сей день. В прошлом году жильцы обратились также к премьер-министру Карену Карапетяну.

Комнаты жильцов приватизировали без их ведома

Одинокая пенсионерка Элеонора Оганова в беседе с нами постоянно плакала. В 90-х годах она вместе с мужем бежала из Баку и благодаря содействию писателя Вардгеса Петросяна получила комнату в этом общежитии.

“Ароян (речь идет о председателе профсоюза ЗАО “Шинник” Арутюне Арояне. – Авт.) приватизировал мою комнату, прислал людей, которые сообщили мне об этом. Он заявил, что здание принадлежит ему, поэтому он может поступать так, как захочет”,- рассказала 83-летняя женщина. Год назад ей сообщили о том, что собственником комнаты является Манушак Галстян, которую Элеонора Оганова никогда не видела и не знает. Пенсионерка обратилась в суд, но решение было принято не в ее пользу.

По словам жильцов, в такой ситуации оказались несколько семей, чьи комнаты были приватизированы без их ведома, однако ответственность за это никто не понес.

Неопределенная судьба разрушающегося здания

Тагуи Енгибарян живет в этом доме уже 28 лет. Комнату получила в годы работы на шинном заводе. “Мы находимся в постоянном стрессе. Здание последовательно разрушается, а ведь здесь живут дети, пожилые люди, инвалиды. Мы больше так не можем..” – сказала Тагуи, добавив, что за последние 9 лет здание просело на десять сантиметров.

“Серж Саргсян, премьер-министр, все остальные хорошо отметили Новый год, пусть для них он будет успешным. Но пусть и нам дадут жить спокойно. Наших детей забирают из этого дома в армию, здесь есть погибшие. А знаешь, сколько здесь детей с проблемами здоровья, из-за чего многих не взяли в армию. Если придете сюда вечером, то увидите, какой дым валит из корпуса завода “Чистое железо”, которое принадлежит нашим руководителям. Им до лампочки, а мы дышим этим дымом, болеем. Если нам не дают жить, то пусть тогда выроют большую яму, бросят туда всех жильцов этого дома и засыпают сверху землей. Мы так больше не можем…”- сказала Тагуи Енгибарян.

Фото: Нарек Алексанян