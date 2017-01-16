В единственном в Армении приюте живут 108 бездомных

С начала зимы в Армении от обморожения умерло несколько человек. Все они были бездомными.

В настоящее время в стране действует всего один временный приют, который принадлежит армяно-датскому благотворительному фонду “Ганс-Кристиан Кофоед”. Здесь проживают 108 бездомных, большинство из которых нетрудоспособные и пожилые лица, многие бессемейные, кто-то живет здесь с родителями.

“У меня нет семьи. Здесь я оказался волею судьбы”,- говорит 38-летний Гарегин Каладжян. В приюте он живет с матерью, Агавни.

Гарегин перебрался сюда в 2013 г. Его мать не работает, а сам Гарегин иногда снимается в фильмах в массовке. Зарабатывает немного – 1000-5000 драмов, подрабатывает также нарурщиком в Доме художников.

“У меня есть девушка, она не видит. Я хотел бы попросить, если найдется какой-нибудь благотворитель, который сможет выделить мне угол, где я смог бы жить со своей девушкой…- сказал Гарегин. – Мне негде жить. Я должен был остаться на улице, но мне этого не хочется, так как мама останется одна. Я живу ради нее и делаю все, чтобы она радовалась за меня”.

В конце беседы Гарик обратился к родственникам в США с просьбой помочь покинуть приют.

Асмик Давеян живет в приюте с 18-летней дочерью Ани. По словам Асмик, во время Арцахской войны ее муж вовевал в отряде “Арабо”. После его смерти возникли проблемы с квартирой, и мать с дочерью остались на улице.

Асмик тоже хочется иметь свою квартиру, жить там с дочкой, работать.

Директор благотворительного фонда “Ганс-Кристиан Кофоед” Шаварш Хачатрян утверждает, что у них нет проблем с финансированием, поскольку деятельность приюта обеспечивается благодаря сотрудничеству с Министерством труда и по социальным вопросам РА, в рамках которого государство выделяет финансирование в размере 56 млн драмов. Государство решает вопросы питания, электроснабжения, зарплаты работников приюта, а остальные расходы оплачивает датская сторона.

В настоящий момент в приюте живут 108 бездомных, хотя, по словам директора, государство предусмотрело уход за 100 лицами. Но если возникнет необходимость в содержании даже 150 человек, проблем не будет, заверил Шаварш Хачатрян.

“Мы не должны позволить, чтобы наши граждане оставались на улице и замерзали. С этой целью мы уже приобрели дополнительные кровати и постельное белье. В настоящее время у нас находятся 108 человек, хотя приют рассчитан на 100 лиц. То есть восемь человек мы содержим за счет наших датских партнеров. В эту холодную зиму в Армении на улицах не должно быть ни одного бездомного”,- подчеркнул директор.

В приюте преобладают лица старше 50 лет. Некоторым из них удается находить работу на стройке, в пекарнях. После работы они возвращаются в приют.

В ответ на замечание о том, что на улице все еще можно встретить бездомных людей, Шаварш Хачатрян сказал, что он тоже видит, как люди копаются в мусорных баках, пытаясь найти нужные для себя вещи, или просят милостыню, но в большинстве своем они не бездомные. У этих людей есть жилье, есть семья, а на такие шаги они идут из-за тяжелого социального положения.