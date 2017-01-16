У Президента состоялось совещание по вопросу реализации программы "Юрисдикция Армении"

У Президента Республики сегодня прошло совещание по вопросам реализации и предстоящих дел в рамках программы "Юрисдикция Армении", которая действует при Президенте РА. Участвовали члены Совета программы. В начале совещания президент Серж Саргсян коснулся поставленных перед Советом задач и приоритетов деятельности.



"Считаю, что пришло время, чтобы в деле развития Армении мы намного более активно привлекали международные компании, различных специалистов, талантливых людей, а также более предметно участвовали в международном разделении труда. И чтобы сделать Армению более привлекательной для международного бизнеса, мы должны придать новое дыхание реформам, которые проводятся в судебной, финансовой, налоговой сферах, более энергично совершенствовать нашу бизнес-среду, что даст возможность в обозримом будущем придать новую силу реформам и развитию нашей страны.

Вы знаете, что 30 ноября я утвердил принятый Национальным Собранием законодательный пакет, согласно которому Армения либерализовала возможности перемещения юридических лиц в страну и их страны.



С целью создания в Республике Армения благоприятной юрисдикции, 26 ноября 2016 года моим указом создан этот Совет, и основные положения разработанной вами Программы получили одобрение Правительства Республики Армения. Совет "Юрисдикция Армении", фактически, сегодня проводит своё первое полноценное заседание. Думаю, что цели всем нам известны. Просто, я убеждён, что мы должны более глубоко изучить международный опыт, и, принимая за основу привлекательность Армении, её преимущества, возможности нашего народа и, в первую очередь, наших молодых, талантливых специалистов, позиции армянства в мире, строить реальный облик Республики Армения и создавать в Республике Армения благоприятную юрисдикцию для юридических лиц и компаний. Я уверен, что здесь также большую роль имеет членство Армении в Евразийском экономическом союзе, также как увеличивающееся день ото дня участие Армении в различных программах Евросоюза. Но хочу еще раз подчеркнуть, что принятая нами позиция, которая состоит в противодействии отмыванию незаконных денег, недопущении финансирования уголовной деятельности, содействии направленным против фискального пиратства и в сторону транспарентности финансовой сферы международным усилиям, остаётся неизменной. Это в данный момент для нас самое главное параллельно с развитием Армении. Мы не будем придумывать ничего нового, мы будем работать на основании наших законов, и будем работать для развития нашей страны",- сказал Президент Саргсян.



Члены Совета программы "Юрисдикция Армении" доложили Президенту Республики о ходе выполнения поручений, данных в соответствии с Указом Президента. Отмечено, что кроме представленных в установленный срок на обсуждение и утверждение Правительством РА Основных положений программы "Юрисдикция Армении", решением Правительства создан также фонд "Юрисдикция Армении", работа по регистрации которого в настоящее время находится на завершающем этапе. В ряду дел на ближайшее будущее члены Совета отметили создание вышеупомянутым фондом компании, которой будут переданы предусмотренные законодательством Республики Армения полномочия. Таким образом будет завершено создание институциональной основы деятельности Программы.



Согласно Указу Президента Республики, с регулярность раз в три месяца Президенту РА будет представляться отчёт о ходе выполнения программы "Юрисдикция Армении".