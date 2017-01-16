Общая стоимость автомобилей Госкомитета кадастра превышает полмиллиона долларов

Аппарат Госкомитета кадастра (ГКК) РА обслуживают 46 единиц транспортных средств.

Согласно справке, предоставленной Hetq.am ГКК, общая стоимость приобретенных данной структурой автомобилей составляет 243 млн 813 тыс. драмов, или свыше 501 тыс. долларов США.

Председателя Госкомитета Мартина Саркисяна обслуживает довольно престижный автомобиль «Skoda Super B Ambition» 2013 г. выпуска, который был приобретен еще при бывшем начальнике Ерванде Захаряне.

В автопарке аппарата ГКК имеются еще два автомобиля, стоимость которых превышает 10 млн драмов. Водитель объединенного подразделения областей Госкома Ваагн Мхитарян, чья месячная зарплата составляет 91 тыс. драмов, ездит на служебном автомобиле “Пежо” 2003 г. выпуска, который был куплен за 10 млн 878 тыс. драмов.

А самый дорогой автомобиль - «Volkswagen Passat-B6» стоимостью 16 млн 44 тыс. драмов – был куплен в 2006 г., когда предедателем ГКК был Манук Варданян. В настоящее время машина обслуживает Вардана Асратяна, назначенного руководителем аппарата ГКК в 2014 г.

После 2012-2013 годов Госкомитет кадастра не приобретал новых автомобилей.

В прошлом году, когда поступило распоряжение о сокращении служебных автомобилей, в указанной структуре под сокращение попали 15 машин. Самая старая из них была произведена в 1994 г., самая новая – в 2006-ом.

Три автомобиля не эксплуатировались. Семь машин были переданы Управлению госимущества, четыре уже проданы на аукционе, еще четыре не были вынесены на торги.

Фото с сайта armcci.am