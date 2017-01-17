Премьер-министр Карен Карапетян отправится в Москву

Премьер-министр Карен Карапетян по приглашению Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 24 января с двухдневным официальным визитом отправится в Российскую Федерацию.

В рамках визита Карен Карапетян в Москве встретится с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Планируется обсудить повестку дня армяно-российского сотрудничества.

Премьер-министры РА и РФ коснутся также интеграционного сотрудничества двух стран в рамках Евразийского экономического союза, что будет способствовать укреплению и углублению армяно-российского взаимодействия по различным направлениям.