Совладелец ГЭС пообещал, что днем Шакинский водопад будет действовать в естественном режиме

Бывший мэр Сисиана Агаси Акопджанян является одним из совладельцев ГЭС, питающейся водой Шакинского водопада. Вода, которая образует этот водопад, используется для работы ГЭС, из-за чего туристы и местные посетители лишаются возможности любоваться красотой этого природного памятника.

Шакинский водопад имеет статус особо охраняемой территории и зарегистрирован в списке памятников природы РА. Спорная ситуация вокруг Шакинского водопада и малой ГЭС, принадлежащей ООО “Акопджанян и Галстян”, долгие годы оставалась неразрешенной. И вот, 13 января в Министерстве экологии РА состоялось обсуждение по данному вопросу, которое вел министр Арцвик Минасян.

В ходе обсуждения начальник Государственной экологической инспекции Акоп Галстян представил результаты проверки, проведенной в ООО “Акопджанян и Галстян” 31 октября 2016 г. Было установлено, что в мае 2015 г. компании с целью эксплуатации малой ГЭС было выдано разрешение на водопользование в объеме 1500 л/с. Однако в этом случае необходимый для водопада экологический попуск воды в объеме 200 л/с не сохранялся.

По результатам проверки компании было поручено обратиться в Министерство экологии для пересмотра условий выданного ей разрешения на водопользование.

А.Минасян отметил, что решение должно быть сбалансированным как в экономическом, так и в экологическом планах, и предложил рассмотреть такой режим водопользования, который даст возможность в дневные часы направлять весь водный поток на водопад, а в ночные часы – на работу ГЭС.

Предложение было одобрено и совладельцем Шакинской ГЭС. Министр поручил в сжатые срок подготовить и утвердить проект управления работой ГЭС в дневные и ночные часы.

Агаси Акопджанян заверил, что готов безоговорочно выполнить предложенное решение.

По данным Госреестра юридических лиц акции Шакинской ГЭС поровну делят между собой инженер-энергетик Агаси Акопджанян и директор компании Арсен Галстян.

Напомним, что Акопджанян был председателем Сисианской территориальной организации партии “Процветающая Армения”. После ухода из политики лидера ППА Гагика Царукяна он тоже объявил о прекращении членства в партии.