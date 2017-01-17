Похищенный и убитый в Хабаровскем 25-летний молодой человек был сыном джавахкского предпринимателя

Похищенный на днях в Хабаровское 25-летний Андрей Мурадян был сыном предпринимателя из Джавахка Давида Мурадяна.

По сообщению российских СМИ, Андрей Мурадян был похищен 10 января. Ему позвонили и пригласили в гараж, после чего на него напали и связали. Утром 11 января позвонили отцу Андрея, Давиду Мурадяну, и потребовали 20 миллионов рублей выкупа. Мурадян обратился в полицию, сообщив о том, что неизвестные требуют 20 млн рублей за жизнь сына. Похитители, опасаясь быть задержанными, задушили пленника, а тело вывезли в район села Ильинка и сожгли на пустыре.

Российские правоохранители задержали двух подозреваемых 25 и 26 лет, один из которых оказался одноклассником Андрея Мурадяна. Возбуждено уголовное дело по статьям “Похищение” и “Убийство”.

Около двух лет назад умер старший брат Андрея Александр. Экспертиза установила, что его ударило током.

51-летний предприниматель Давид Мурадян и двое его сыновей родились и выросли в селе Дилиф Ниноцминдского района Джавахка. В дальнейшем все трое уехали из села на заработки и обосновались в Российской Федерации, где занимались бизнесом. Давид Мурадян торговал в Хабаровске мясом, осуществлял грузоперевозки, один из братьев имел гостиницу.

По предварительным данным родственники намерены перевезти тело Андрея Мурадяна в Армению, где живет сестра его отца, и похоронить на кладбище в Джрвеже.

Других детей у Давида Мурадяна нет.

На фото: слева направо Александр и Андрей Мурадяны

Фото: www.dvnovosti.ru