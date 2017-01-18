ЗАО “ЮКЖД” не контролирует безопасность проходящей через Алаверди железной дороги

Разрешенное для общественной застройки минимальное расстояние до железной дороги составляет 10 метров. Об этом заявил руководитель отдела связей с общественностью ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Вардан Алоян.

Железная дорога проходит через центр города Алаверди, по улице Туманяна, рядом с межгосударственной автомагистралью Ереван-Тбилиси. Километровый железнодорожный участок огражден опорной стеной, которая тоже в ходит в зону безопасности ЖД. По предложению бывшего и нынешнего мэров города, а также решениями совета старейшин общины в последние годы в нарушение норм безопасности впритык к опорной стене стали появляться постройки общественного назначения. С одной строны они ограничивают свободу перемещения пешеходов по тротуарам загруженной межгосударственной автомагистрали и приводят к массовому уничтожению деревьев, а с другой – создают угрозу для безопасной работы железной дороги.

Решения совета старейшин относительно возведения общественных построек не дают гарантии безопасности пользующемуся ими населению. «Одно то, что из-за этих построек железная дорога оказалась в блокаде и в случае чрезвычайной ситуации ни одно транспортное средство не сможет приблизиться к железной дороге, само по себе недопустимо в плане обеспечения безопасности»,- сказал один из известных в Алаверди строителей, не пожелавший публиковать свое имя.

Находившийся 28 декабря в Алаверди генеральный дирекор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько в ответ на вопрос Hetq.am о строительстве общественных построек в зоне безопасности железной дороги сказал: « Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Мы не давали разрешения на строительство построек рядом с железной дорогой».

Сергей Валько

Начальник управления градостроительства Лорийской областной администрации Армен Джаназян тоже не был в курсе общественной застройки в зоне безопасности ЖД. Он пообещал отправить туда одного из своих сотрудников для изучения обстановки на месте.

Отметим, что в советские годы начальник железной дороги Армении Амбарцум Кандилян, исходя из соображений безопасности, решительно отклонил предложение исполкома горсовета Алаверди расширить межгосударственную автомагистраль Ереван-Тбилиси за счет опорной стены, отделяющей железную дорогу от автомагистрали.

В последние дни декабря в зоне безопасности ЖД были расчищены новые территории под строительство пяти объектов. Они строятся на расстоянии 1,5-2 метров от железной дороги. В ходе строительных работ зачастую расшатывается основание железной дороги. Межде тем по ней курсируют поезда, везущие свыше 60 тонн груза. В случае чрезвычайной ситуации грузовой поезд может врезаться в эти постройки.

В пресс-службе мэрии нам сообщили, что при принятии советом старейшин решений о строительстве общественных объектов мэрия не имела согласия ЗАО «ЮКЖД», их получили собственники построек. Также мэрия обошла требования генплана Алаверди.

Главный специалист отдела градостроительства мэрии Валерий Минасян объяснил, что решения на строительство общественных объектов в зоне безопасности ЖД совет старейшин общины выдает на основе решения правительства от 29 июня 2006 г. – «Об утверждении границ общины Алаверди Лорийской области РА». Минасян показал на карте зону безопасности железной дороги на участке улицы Туманяна. «Зона безопасности вдоль железной дороги в одном месте составляет 6-7 метров, в другом – 10 метров»,- сказал Валерий Минасян.

Вместе с тем главный специалист отдела градостроительства мэрии не ответил на вопрос о том, почему при выдаче разрешения на строительство зона безопасности железной дороги нарушается.

А вот что сказала в беседе с нами начальник управления архитектуры и градостроительства Государственного комитета градостроительства при правительстве РА Анаит Ахумян: «Вы, наверное, спрашиваете об общественных постройках, которые строятся рядом с опорной стеной железной дороги. В данный момент мы отправили обратно записку мэрии об одном из таких объектов. Мы требуем от мэрии дополнительной информации об отдаленности этой постройки от железной дороги и реки Дебед».

Отвечая на вопрос, почему управление архитектуры и градостроительства ГКА до сих пор не требовало данных об отдаленности от железной дороги уже построенных и строящихся общественных объектов, Анаит Ахумян ответила, что это обязанность мэра Алаверди.