Карен Карапетян: “Любое уклонение от уплаты налогов будет пресекаться, независимо от личности налогоплательщика”

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил руководителям исполнительных органов представить список программ, в которых предусмотрено осуществление в 2017 г. инвестиций с четким указанием их объемов.

Премьер коснулся также отданного Комитету госдоходов поручения от 15 сентября 2016 г. о проведении проверок исключительно на содержащих риски объектах.

По словам К.Карапетяна, согласно поступающим от КГД сигналам, выявлены случаи ряда негативных явлений: неполное декларирование оборотов реализации, числа работников, размеров их оплаты, нарушения правил эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов и т.д.

Глава правительства подчеркнул, что любое уклонение от уплаты налогов будет пресекаться, независимо от личности налогоплательщика.

В связи с этим Карапетян поручил КГД установить контроль за вышеперечисленными явлениями и ежеквартально предоставлять информацию в Контрольную службу премьер-министра РА.

Третье поручение касалось губернаторов областей, которые в трехмесячный срок должны подготовить и представить в правительство предложения по пилотным программам деятельности в сфере община-частный сектор.

По словам премьера, в ходе поездок по областям выяснилось, что функции, которые выполняют общины, может выполнять и частный сектор, что позволит сэкономить общинный бюджет, повысить уровень прозрачности и эффективность работы.

Наконец четвертое поручение главы правительства было адресовано министру образования и науки Левону Мкртчяну. Премьер поручил в трехмесячный срок представить в правительство предложения по повышению уровня обучения иностранным языкам в общеобразовательных заведениях.