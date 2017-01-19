Компания “Нанман” получила вторую таможенную льготу за 5 месяцев

Правительство на своем сегодняшнем заседании одобрило предложение министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна разрешить ООО “Нанман” воспользоваться льготой и освободить компанию от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, запчастей и комплектующих, сырья и материалов.

Аналогичная таможенная льгота была предоставлена компании и на заседании правительства от 15 сентября 2015 г. Тогда компания предусматривала импортировать из Китая джинсовую ткань.

Как отметила в беседе с Hetq.am пресс-секретарь С.Караяна Анна Оганян, указанная компания полностью реализовала ввезенную партию, так как получила поддержку со стороны государства и смогла установить конкурентоспособные цены. Благодаря этому уже заключен новый договор.

Вторичное предоставление льготы одной и той же компании пресс-секретарь обусловила тем, что поданная ею заявка удовлетворяла критериям освобождения от таможенной пошлины.

ООО “Нанман” производит спецодежду. Для обеспечения своей производственной деятельности компания и на этот раз предусматривает импортировать из Китая джинсовую ткань.