В Ереване состоялся очередной - восьмой раунд переговоров Армения - ЕС

18-го января в Ереване состоялся восьмой раунд переговоров по формированию новой правовой базы отношений между Арменией и Европейским союзом. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра ИД Карен Назарян, а европейскую - директор по вопросам Восточного партнерства, России, ОБСЕ и территориального сотрудничества Европейской службы внешнеполитической деятельности Люк Девинь.

В ходе встречи были обсуждены главы соглашения, касающиеся политических вопросов, а также общих, институциональных и заключительных положений. Сторонам удалось по ряду вопросов прийти к взаимопониманию.

Подводя итоги переговоров, стороны также обменялись информацией и о результатах обсуждений глав, посвященных секторальным и торговым вопросам, и согласовали сроки следующего раунда переговоров, который состоится в Брюсселе.