Предприниматели понесли скорее моральный ущерб – министр транспорта

Из-за погодных условий темпы работ на автомагистрали Север-Юг замедлились. В настоящее время ведутся только земляные работы, а с улучшением погодных условий начнутся также работы по бетонированию, сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

Касаясь ущерба,понесенного армянскими предпринимателя из-за перебоев в работе таможенного пункта в Верхнем Ларсе, министр сказал, что затрудняется дать оценку, поскольку речь идет о нескольких днях. По словам Мартиросяна, скорее следует говорить о моральном ущербе.

С целью избежания этой проблемы в настоящее время рассматривается вопрос осуществления авиаперевозок. Но, как отметил Ваан Мартиросян, этот вид перевозок стоит в 8-10 раз дороже, поэтому к нему можно прибегать только в форс-мажорных ситуациях.