Вице-мэр Еревана: “Надеемся к концу 2018 года расселить людей”

Сэкономленные в этом году средства мэрия Еревана направит в основном на решение проблемы домов 4-ой степени аварийности (речь идет о зданиях номер 10 и 8 в 4-ом тупике улицы Арцаха). Об этом вчера в беседе с Hetq.am сообщил вице-мэр Еревана Ваге Никоян. По его словам, есть поручение мэра направить сэкономленные средства на строительство нового здания. “Мы предусматриваем построить новое здание в короткие сроки, чтобы расселить людей из этих двух домов”,- отметил В.Никоян.

На данный момент жилищный фонд столицы недостаточен для расселения людей из аварийных зданий. Вице-мэр заверил, что с точки зрения сейсмичности эти два аварийные дома ничем не отличаются друг от друга, просто жильцы 10-го здания жалуются, а жильцы 8-го – нет. Вопрос расселения должен быть решен одновременно для жителей обоих подлежащих сносу зданий, отметил Ваге Никоян.



Здание номер 10 в 4-ом тупике улицы Арцаха

Вице-мэр не считает правильным предоставление квартир из жилфонда семьям, проживающим в более тяжелых условиях, полагая, что это будет нарушением прав других жильцов.

По предварительным данным на строительство нового здания потребуется 1,5 млрд драмов

Вице-мэр несколько раз подчеркнул, что представляет пока предварительные данные. Строительство здания обойдется примерно в 1,5 млрд драмов (расчеты предварительные). “Мы надеемся к концу 2018 года расселить людей”,- сказал Никоян, добавив, что расхождение в сроках может составить лишь несколько месяцев.

Проблем с местом для возведения нового здания у мэрии нет, строительство будет вестись на месте уже снесенных аварийных домов в административных округах Ачапняк и Эребуни.

Вице-мэр опровергает

Проживающая в 10-ом доме Мариетта Ованнисян в беседе с нами сообщила, что минувшим летом жители дома встретились с вице-мэром Ваге Никояном. “Он нам заявил: поставьте палатку и живите. Потом сказал: вы узнали, что мы выделяем жилье, и начали разрушать здание. А я ему ответила: неужели я похожа на дуру, которая может отбить с потолка штукатурку и бросить ее на спящих на кровати собственную мать и ребенка? Я также предложила, чтобы пришли представители соответствующих органов и провели проверку”,- рассказала Мариетта.

Вице-мэр возразил: “Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Я не только Мариетте, я вообще никому никогда не предлагал, да и не мог предложить поставить палатку и жить в ней. Этого не было. Мариетта спросила: что нам делать, если вы прямо сейчас не решите вопрос, поставить палатку и жить в ней? А я ответил: в настоящий момент у меня нет решения”.

“Самое неприятное…”

В доме номер 10 в 4-ом тупике улицы Арцаха В.Никоян был один раз, в ноябре прошлого года, однако по роду службы здание видел снаружи неоднократно. “В этом веке жить без санузла, в одной комнате всей семьей – вот что самое неприятное...”- сказал вице-мэр.