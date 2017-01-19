Встреча министров иностранных дел Армении и России

19 января в Москве министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.



Во время встречи министры обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей.



Эдвард Налбандян и Сергей Лавров коснулись подготовки предстоящего официального визита премьер-министра Армении в Москву.



На встрече собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге.



Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем.