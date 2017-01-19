Четверг, 19 января

Внешняя политикаПолитика

Встреча министров иностранных дел Армении и России



19 января в Москве министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Во время встречи министры обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей.

Эдвард Налбандян и Сергей Лавров коснулись подготовки предстоящего официального визита премьер-министра Армении в Москву.

На встрече собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем.


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