Фермера, помогавшего чамбаракцам реализовать сыр, “обвиняют” в нанесении ущерба государству

Арутюн Мнацаканян: “Я убежден, что остальной сыр испортится и будет выброшен”

В предновогодние дни фермер Арутюн Мнацаканян и маркетолог Ваграм Миракян организовали в социальной сети Фейсбук продажу сыра жителей Чамбарака. Но, как сообщил в беседе с Hetq.am Арутюн, из-за реализации сыра в дальнейшем у него возникли серьезные проблемы с государственными инстанциями, в результате чего процесс продажи пришлось прекратить.

“Оказалось, что компания “Аштарак кат” признана банкротом. Управляющий по делам о банкротстве Хачик Назарян обратился ко мне с письмом, в котором интересовался, по какому праву я продаю сыр, если компания должна быть признана банкротом, идет судебный процесс, а все имущество “Аштарак кат” находится под арестом. В дальнейшем Назарян уже в телефонном разговоре сказал, что совершено преступление, поскольку товар был вынесен со склада незаконно”,- рассказал Арутюн.

Фермер сообщил Назаряну, что с ним связался мэр Чамбарака и попросил реализовать оставшийся на складе сыр, после чего прислал на завод автомобиль и наличную сумму, чтобы доставить сыр в Ереван для поставки покупателям.

Арутюн спросил управляющего: а если бы процесс банкротства длился 4 месяца, значит, сыр все это время оставался бы на заводе и испортился? По словам Назаряна, завод не имел права вместо зарплаты выделять работникам сыр, поскольку нужно было заплатить государственные налоги и только потом приступить к рализации товара. Управляющий также заявил, что государству нанесен крупный ущерб, который нужно восстановить.

Арутюн возразил: если зарплату работникам выдали сельхозпродукцией, а он безвозмездно помогал им, то в этом случае НДС не взимается. “Я купил не у фирмы, а у крестьян за наличные. Я не жалею, что пошел на этот шаг, так как люди хотя бы получили зарплату. А заниматься этим вопросом я перестал из-за возникших проблем. Если бы я решил экспортировать сыр, то можете представить, с какими серьезными проблемами бы столкнулся. Я убежден, что остальной сыр испортится и будет выброшен”,- сказал Арутюн Мнацаканян.

Назарян также поинтересовался у фермера, сколько тонн сыра они продали и сколько денег выручили, но Арутюн отказался отвечать на этот вопрос, опасаясь нарваться на серьезные проблемы. “В конце мне могут заявить: ты занимался предпринимательской деятельностью и должен заплатить налог. Еще 20 процентов НДС могут скинуть на меня. Скажут: предположим, ты продал 10 тонн, значит, должен заплатить государству 4 млн драмов”.

Благодаря продаже сыра через Фейсбук его приобрели и реализовали ряд компаний, кроме того, большое количество сыра было экспортировано в Российскую Федерацию. По словам Арутюна, с ним связался даже министр сельского хозяйства, который сказал, что готов содействовать этой инициативе.

Фермер считает, что продажа сыра была организована своевременно, так как потом не удалось бы его продать и заплатить крестьянам деньги до Нового года. Вместе с тем Арутюн говорит, что если б не эти неприятности, можно было бы реализовать весь оставашийся на складе сыр и погасить долги перед крестьянами.

Согласно официальному сайту интернет-извещений, решением суда административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун от 19 декабря ЗАО “Аштарак кат” признано банкротом. 16 февраля кредиторы предъявят в суде свои требования к компании.

Напомним, что 29 ноября прошлого года жители города Чамбарак и соседних сел организовали акцию протеста перед заводом “Аштарак кат”, который в течение нескольких месяцев не платил им за молоко, не выдавал зарплату работникам завода, в результате чего только перед чамбаракцами накопился долг в размере свыше 70 млн драмов.

После акции протеста дирекция завода решила вместо денег выдать чамбаракцам сыр рокфор, создав для них новую проблему – как реализовать 60 тонн сыра.

Узнав об этом, фермер Арутюн Мнацаканян и маркетолог Ваграм Миракян в декабре организовали через социальную сеть Фейсбук продажу сыра чамбаракцев. Товар был доставлен в Ереван, где были организованы поставки покупателям и одному из супермаркетов.