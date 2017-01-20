Президент Республики встретился с демобилизованными военнослужащими

Президент Республики сегодня в санатории Министерства обороны "Горная Армения" в Дилижане встретился с демобилизованными в последние месяцы военнослужащими, которые в ходе службы отличились самоотверженностью и мужеством. Большая часть из них участвовала в боевых действиях, защищая родину от посягательств противника. Во встрече вместе с Президентом Республики, Верховным главнокомандующим вооружёнными силами участвовал также Министр обороны Виген Саргсян.



Президент приветствовал участников встречи, выразил благодарность за добрую службу и обратил свою речь не только к присутствующим, но и ко всем демобилизованным военнослужащим. Отметив, что в прошлом году служба наших солдат совпала с таким периодом, когда в апреле они приняли удар противника и с честью защитили родину, Президент подчеркнул, что и после демобилизации они солдаты родины, где бы и в какой бы сфере они ни продолжили свою деятельность.



"Конечно, мы помним и гордимся всеми теми ребятами, которые пали смертью храбрых. Гордимся мы также всеми теми ребятами, которые, храбро сражаясь, остались живы и будут продолжать свою преданную службу отечеству. Я просил министра обороны организовать эту встречу, потому что со служащими солдатами всегда приятно беседовать, но на службе они бывают несколько скованными. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Думаю, одним из обстоятельств является то, что они не хотят говорить о проблемах, трудностях, чтобы не оказаться в роли плаксы, ворчуна, чтобы не было впечатления, что они хотят себе каких-то хороших условий для службы отечеству. Но, конечно, есть также второе обстоятельство: всегда солдат опасается, что, если он будет говорить о проблемах, начальник может обидеться. Я думаю сегодня у нас будет откровенный разговор, откровенное обсуждение. Мы должны понять, увидеть, в чём преимущество нашей армии, в чём положительные стороны нашей военной службы и чего мы достигли. Но поговорим также о проблемах, которые должны быть решены в будущем, делая более боеспособной нашу армию, потому что мы обязаны иметь боеспособную армию. Всем народам нужны армии, но есть случаи, когда эта нужда становится необходимостью, жизненной необходимостью. Для нас боеспособная армия - жизненная необходимость",- сказал Президент Республики.



Серж Саргсян, предложив открыто говорить о существующих проблемах и вообще о дальнейшем развитии нашей страны, отметил, что у него тоже есть вопросы, по которым хотел бы услышать мнение защитников отечества.



Демобилизованные военнослужащие поинтересовались у Президента перспективой процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, самым большим достижением 25-летней армянской армии, ролью демобилизованного солдата в деле реализации провозглашённой новоназначенным министром обороны концепции "Нация-армия", возможностями правильного представления в обществе образа офицера, повышения его авторитета, возможным ответом армянской стороны в условиях ведущейся противником гонки вооружений, программой компенсации платы за учёбу военнослужащих, участвующих в боевом дежурстве и рядом других тем, касающихся жилищного строительства и оборонной сферы.



Президент Республики в ходе беседы выслушал ответы солдат на интересовавшие его вопросы, в том числе, что бы хотели военнослужащие изменить в вооружённых силах, какие проблемы они видят, что дала служба в армии солдатам исполнившим свой долг перед родиной, кто самый запомнившийся командир и почему, достаточны ли были полученные солдатами до боевых действий знания для эффективного участия в боевых действиях, намерен ли кто-нибудь из участников встречи пойти на контрактную службу или стать офицером, насколько их представления об армии соответствовали ожиданиям, которые они имели до призыва, поддерживают ли они после демобилизации связь с товарищами по службе.



По итогам встречи Президент также дал ряд поручений министерству обороны, которые касались ещё большего повышения безопасности службы; развития и совершенствования работы в направлении идеологического воспитания и организации досуга солдат; параллельно приобретению новых вооружений непрерывного обучения и подготовки соответствующих специалистов; внедрения в учебных центрах, по мере необходимости, новых программ; продолжения работы с министерством образования и науки в направлении внедрения программы полной выплаты платы за учёбу военнослужащих, участвовавших в боевом дежурстве; перемещения Военно-спортивного училища МО имени Монте Мелконяна в Дилижан в бывшее здание учебного центра Комитета по государственным доходам при Правительстве РА.