Ни один государственный орган не знает, сколько бездомных в стране

44-летний Седрак Джилавян уже 15 лет живет в каменной постройке в Разданском ущелье в Ереване. В его “квартире” площадью несколько квадратных метров имеются металлическая кровать без матраса, печка, стол, стул и несколько икон. Электричества нет, горит одна свеча.

Седрак и его жена 15 лет жили в России. Потом он оставил жену и вернулся в Армению, о чем сейчас очень жалеет. “Зря я приехал, должен был остаться там…” – постоянно повторял Седраак в ходе нашей беседы. Жене он сказал, что едет в Москву за дровами, а сам сел на автобус и приехал в Армению. Детей у него нет. Мать живет в Карабахе, но Седрак не хочет к ней ехать, общается только по телефону.

Свой день он начинает с того, что присутствует на службе в находящейся неподалеку церкви святого Саркиса. Потом возвращается домой и сразу ложится спать, так как на улице холодно, а топить печку нечем.

Несколько лет назад Седрак перенес инсульт, его правая рука почти не работает, голова, позвоночник и нога прооперированы. При этих болезнях ему нельзя находиться в холодных условиях, но, несмотря на это, он продолжает жить.

В ходе беседы Седрак попросил нас при возможности принести ему небольшой столик, чтобы он смог расколоть большой стол на дрова и хотя бы неделю погреться. В ущелье растут деревья, но наш собеседник не хочет срывать ветки для отопления своего помещения.

“Я искал работу, чтобы хоть чем-то заняться. Но люди мне говорят: ты очень болен, не сможешь работать. Работу не дают, помогают. Но сколько это может длиться. Вот если б у меня была работа, какое-нибудь занятие, было бы намного лучше”,- сказал Седрак.

Ни в одном государственном органе не знают точное число бездомных в стране. Полиция в ответ на вопрос, сколько бездомных состоит на учете, направила нас в Министерство труда и по социальным вопросам. Там сказали, что не располагают точной информацией, имеются лишь данные тех людей, которые проживали во временных приютах благотворительного фонда “Ганс-Христиан Кофоед” и при ереванском доме-интернате номер 1 (последний действовал в 2006-2014 гг., после чего программа была передана благотворительному фонду).

Минтруда изучило только данные лиц, состоящих на учете в фонде, между тем на ереванских улицах все еще можно встретить бездомных. По последним данным временных приютов там проживает 106 человек. Самое большое число бездомных – 199 – приют принял в 2014 г.

Из 1000 оставшихся на улице людей, которые в течение пяти лет проживали в приютах фонда “Ганс-Христиан Кофоед” и при ереванском доме-интернате номер, 650 были из Еревана, остальные – из областей.

Из 106 бездомных, проживающих в настоящее время в единственном приюте страны, 89 составляют лица до 65 лет, 8 – старше 65 лет. Для последних готовят документы с целью их помещения в соответствующие заведения.

В приюте фонда “Ганс-Христиан Кофоед” живут 66 мужчин и 40 женщин. 19 из них имеют инвалидность, они тоже должны быть переведены в соответствующие заведения.

Поток людей в приют увеличивается в зимние месяцы, когда есть угроза обморожений. Несмотря на это, в прессе все еще встречаются сообщения о случаях смерти на улице бездомных.

В Министерстве здравоохранения нам сказали, что не ведут статистику смертности бездомных от обморожений, и порекомендовали обратиться в Национальный институт здравоохранения имени С.Авдалбекяна. Там, однако, тоже не располагали подобной информацией.

Начальник отдела по вопросам пожилых лиц Министерства труда и по социальным вопросам Анаит Геворкян не скрывала, что бездомных в стране больше 106. Вместе с тем чиновница отметила, что эти данные должна собирать полиция. По словам А.Геворкян, для решения проблемы необходимо создать временные приюты также в областях и общинах, чтобы оставшиеся без жилья люди не уезжали оттуда. “В Москве имеется более 1000 ночлежек для бездомных, а во всей Армении действует только один приют, потому проблема так обострилась”,- добавила наша собеседница.

В 2015 г. Минтруда и по социальным вопросам предложило правительству создать для бездомных диагностический распределительный центр, однако из-за отсутствия финансов эта инициатива не была осуществлена. Разработка этого проекта была обусловлена проблемами, которые возникали в случаях, когда бездомным становился психически больной человек. Полиция не могла доставить его в специальные центры, а министерство не могло сразу устроить его в приют, так как этот человек мог представлять опасность для других бездомных, отметила Анаит Геворкян.

В подобных случаях бездомного следует доставить в больницу, поставить диагноз, провести лечение, а потом уже перевести в соответствующее заведение, пояснила начальник отдела.

И хотя предложенный проект не был реализован, Министерство труда и по социальным договорилось с приютом, чтобы в зимние месяцы там сразу принимали любого, кто к ним обратится.

Напомним, что несколько дней назад Hetq.am побывал в действующем в Армении приюте для бездомных.