Число граждан Армении, попросивших убежища в Европе, утроилось

В августе и сентябре 2016 г. число граждан Армении, впервые попросивших убежища в Европе, втрое превысило среднемесячный показатель последних девяти лет. Если с 2008 г. по настоящее время статус беженца в странах ЕС в месячном разрезе просило в среднем 385 граждан РА, то только в августе 2016 г. - 1110, а в сентябре – 1185 (данные статистической службы ЕС, обновленные 20.01.2017).

Указанный период следует за событиями, связанными с захватом полка Патрульно-постовой службы Полиции РА вооруженной группой “Сасна црер”. В Ереване начались акции протеста и манифестации, в ходе которых произошли столкновения граждан с сотрудниками полиции. Территория полка ППС удерживалась группой “Сасна црер” в течение 15 дней, после чего, 31 июля, члены группы сложили оружие и сдались правоохранительным органам. В результате столкновений с полицией несколько членов группы получили ранения, трое полицейских погибли. На соседних с территорией полка ППС улицах произошли столкновения между манифестантами и полицейскими, вследствие чего более 50 человек получили ранения и были доставлены в больницы, десятки участников акций были задержаны.

После событий летом прошлого года убежища в Европе попросило больше людей, чем после событий 1 марта 2008 г.

По данным статистической службы Евросоюза 49% граждан РА, впервые попросивших убежища в вышеуказанные месяцы 2016 г., составили женщины, 51% - мужчины. Пять человек не указали пол. 33% попросивших убежища граждан были лица в возрасте 35-64 лет. Они взяли с собой в Европу детей до 14 лет, число которых составило 28%. Из Армении уехало также большое число молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Они составляет 32% от общего числа попросивших убежища граждан РА. Попросившие статус беженца лица от 14 до 17 лет составили 5%, выше 66 лет – 2%.

Таким образом, нестабильная внутриполитическая ситуация, применение властями силы с целью подавления акций, массовые задержания привели к тому, что число молодых семей, решивших покинуть свою страну, увеличилось.

В период с января 2008-го по декабрь 2016-го число граждан РА, впервые попросивших убежище в Европе, составило 41.310 человек.

На карте, приведенной ниже, можно увидеть, в каких европейских странах чаще всего просят убежище граждане Армении.

Главное фото: Сона Кочарян

Фото: Нарек Алексанян