Состоится мониторинг ОБСЕ

24 января, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района НКР.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и Геннадие Петрика (Молдова).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.