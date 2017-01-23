Вторник, 24 января

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Аппарат правительства пользуется исключительно ежедневниками и блокнотами с золотым и серебряным тиснением



В 2016 г. аппарат правительства несколько раз заключал договоры с типографией “Актис”, у которой приобретал ежедневники и блокноты в мягкой обложке с золотым и серебряным тиснением.

19 декабря аппарат правительства заключил с ООО “Актис” договор на сумму 648 тыс. драмов, по которому приобрел у компании ежедневники.

Приведенная сумма примечательна тем, что была заплачена всего за 60 экземпляров. Один ежедневник стоил более 10 тыс. драмов. Согласно техническому описанию товара, ежедневник имеет 60 листов и кожаную обложку с серебряным тиснением изображения здания правительства.

Можно предположить, что ежедневники были приобретены для высокопоставленных сотрудников аппарата правительства.

12 декабря между аппаратом правительства и ООО “Актис” был заключен другой договор на сумму 840 тыс. драмов, по которому правительство заказало у компании 70 блокнотов стоимостью 12 тыс. драмов каждый. 

В блокноте 160 листов, на обложке опять имеется изображение здания правительства и тисненная серебром надпись “Правительство РА”.

Следующий договор – опять-таки с ООО “Актис” – был заключен 6 декабря 2016 г. Предмет закупок – 925 ежедневников общей стоимостью 825 тыс. драмов.

Это небольшого размера (A5) блокноты, на обложке которых имеется серебряное или золотое тиснение трехмерного изображения герба РА.

Напомним, что в конце прошлого года правительство закупило 990 тыс. новогодних открытов, каждая из которых стоила 1800  драмов. 


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