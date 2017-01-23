Швейцария не удовлетворила ходатайство об оказаниии правовой помощи по делу Миграна Погосяна

11 января 2017 г. Специальная следственная служба (CCC) РА получила записку Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии, в которой говорилось, что они не могут удовлетворить судебное ходатайство по делу Миграна Погосяна. Об этом Hetq.am сообщила ССС. О причинах отклонения ходатайтства ничего не сообщается.

О ходатайстве, направленном в Республику Панама, до сих пор ничего не известно, хотя со дня обращения ССС с просьбой об оказании правовой помощи прошло около шести месяцев.

Напомним, что по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности состоявшего на государственной службе должностного лица, Миграна Погосяна, Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по признакам ст.310 УК РА. С целью осуществления в ходе предварительного следствия судебно-процессуальных действий на территории Швейцарской Конфедерации и Республики Панама были составлены ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу и направлены компетентным органам этих стран.

В адресованном ССС запросе мы просили сообщить, конкретно какому органу в Панаме было направлено ходатайство, однако ответ на этот вопрос мы не получили.

Нас также интересовало, располагает ли ССС материалами по Миграну Погосяну, содержащимися в “панамских документах” – перепиской и другими бумагами. Этот вопрос тоже остался без ответа. В беседе с Hetq.am пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян отметила, что на данный момент другую информацию предоставить не могут, поскольку предварительное следствие по делу о незаконном участии в предпринимательской деятельности бывшего главного принудительного исполнителя РА Миграна Погосяна продолжается.

Напомним, что в ходе следствия были допрошены Мигран Погосян, его родственники, члены, директора, сотрудники указанных в публикации Hetq.am как международных, так и армянских организаций.

В начале мая, спустя месяц после публикации Hetq.am, ССС возбудила уголовное дело, после чего зарегистрированные в Панаме компании Миграна Погосяна передали имевшиеся в Армении свои акции другим лицам.

Напомним, что зарегистрированные в Панаме компании “Сигтем реал тистейт инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтинг” в равной мере делят между собой акции зарегистрированного в Армении ООО “Бест реалти”. А акционером двух вышеуказнных панамских организаций был Мигран Погосян.

В рамках производств Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) ООО “Бест реалти” занималось оценкой движимого и недвижимого имущества.