Джон Стенмайер возглавит жюри фотоконкурса «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» рада сообщить, что состав жюри фотоконкурса «Аврора» определен. Команда экспертов во главе с американским фотографом Джоном Стенмайером отберет лучшие снимки, иллюстрирующие идеи гуманизма.

«Истории нашего мира всегда перед нами, в нас, в земле под нашими ногами. Чтобы понять важность этого, необходимо мужество. Чтобы помогать делу мира, нужно быть преданным этой идее. Это несложно, но необходимы доброта и смирение. В результате такой работы человечество сможет вместе двигаться вперед, к лучшему будущему для всех нас. В контексте столь благой цели для меня большая честь возглавить жюри фотоконкурса «Аврора». Присоединяйтесь ко мне, и пусть истории, рассказанные в ваших фотографиях, помогут нам изменить существующий порядок вещей», – сказал Джон Стенмайер.

В жюри также вошли фотографы Ануш Бабаджанян и Завен Хачикян, специалист по истории искусства и куратор Виген Галстян, композитор и член Креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс и генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян. Биографии членов жюри приведены ниже.

Фотоконкурс «Аврора», о начале которого было объявлено в декабре 2016 года, принимает на рассмотрение снимки, раскрывающие авторское понимание идей гуманизма, надежды, самоотверженности и веры в лучшее будущее. Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшей фотографии 2500 долларов. Обладатели второго и третьего места получат 1500 и 1000 долларов соответственно. Крайний срок подачи заявок – 20 Марта 2017. Подробную информацию о конкурсе вы можете найти, пройдя по ссылке.

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