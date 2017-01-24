Эдвард Арутюнян: по сравнению с 2007 годом цены на недвижимость снизились минимум на 40- 50%

Директор агентства недвижимости “Вива Риэлти” Эдвард Арутюнян, основываясь на результатах деятельности своей компании, отметил, что покупателей больше интересуют доступные по цене квартиры – в пределах 50.000 долларов США. В последнее время снизился спрос на жилье с высокой рыночной стоимостью, что обусловлено нехваткой финансовых средств и небольшими банковскими кредитами. В столице основную часть покупателей привлекают административные округа Кентрон и Арабкир, где традиционно высокий спрос на недвижимость.

В последние годы повышенным спросом стали пользоваться квартиры, хотя раньше наиболее востребованными были особняки. Причину этого директор агентства видит во внешнем факторе – иностранцы, как правило, предпочитают частные дома.

“На данный момент особняки мало пользуются спросом, клиенты предпочитают в основном квартиры. Увеличился спрос на жилье в новостройках, что обусловлено программами субсидирования государством налога на прибыль”,- отметил Эдвард Арутюнян.

Он не смог объяснить, чем обусловлено снижение спроса на жилье, но предположил, что это вызвано нехваткой финансовых средств: недорогие квартиры не очень комфортабельны, а хорошие стоят дорого, поэтому многие не могут их приобретать.

Сделки по купле-продаже дорогой недвижимости осуществлялись в 2007-2008 гг. Для агентства “Вива Риэлти” самой крупной сделкой была продажа особняка за 500 тыс. долларов.

Вспоминая те годы, Арутюнян отметил, что тогда наряду с повышением цен на дома и квартиры увеличивался и спрос на них. Если в то время особняки стоимостью 200-300 тыс. долларов не считались дорогими, то сегодня такая недвижимость уже не продается.

“Например, если в 2007-ом недвижимость стоила 500 тыс. долларов, то сейчас она будет стоить минимум на 40-50% дешевле, то есть до 200-250 тыс. долларов”,- добавил Эдвард Арутюнян.