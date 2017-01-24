Земли мэра Егварда остаются невозделанными

Мэру города Егварда Норайру Саркисяну принадлежат около 15 гектаров земель сельскохозяйственного значения, которые остались невозделанными.

Окружная избирательная комиссия номер 26 предоставила Hetq.am декларацию об имуществе и доходах мэра, в которой указано восемь единиц недвижимости.

Норайр Саркисян задекларировал 5 земельных участков сельскохозяйственного значения общей площадью более 13,5 га.

В декларации записано и производственное помещение сельскохозяйственного значения площадью 1,25 га, а также два особняка с приусадебными участками. Вся недвижимость на правах собственности и совместной собственности принадлежит Саркисяну и находится в городе Егварде.

В ответ на запрос Hetq.am, каким сельскохозяйственным производством занимается Норайр Саркисян, последний ответил, что предпринимательством не занимается, земельные участки не возделывает, а производственное помещение представляет собой недействующий хлев.

Саркисян задекларировал также трактор МТЗ-82 выпуска 1982 г. Зарплата мэра за 10 месяцев составила 4 млн 823 тыс. драмов.

Норайр Саркисян по специальности механик-машиностроитель. Работал техником, слесарем, старшим инженером, младшим научным сотрудником. В 1992-1997 гг. был заместителем председателя сельсовета Егварда, а затем заместителем мэра.

С 1999 г. занимает пост мэра Егварда.

Фото с сайта администрации Котайкской области. Первый слева – мэр Егварда