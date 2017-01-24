Вторник, 24 января

Օбщество

Земли мэра Егварда остаются невозделанными



Мэру города Егварда Норайру Саркисяну принадлежат около 15 гектаров земель сельскохозяйственного значения, которые остались невозделанными.

Окружная избирательная комиссия номер 26 предоставила Hetq.am декларацию об имуществе и доходах мэра, в которой указано восемь единиц недвижимости.

Норайр Саркисян задекларировал 5 земельных участков сельскохозяйственного значения общей площадью более 13,5 га.

В декларации записано и производственное помещение сельскохозяйственного значения площадью 1,25 га, а также два особняка с приусадебными участками. Вся недвижимость на правах собственности и совместной собственности принадлежит Саркисяну и находится в городе Егварде.

В ответ на запрос Hetq.am, каким сельскохозяйственным производством занимается Норайр Саркисян, последний ответил, что предпринимательством не занимается, земельные участки не возделывает, а производственное помещение представляет собой недействующий хлев.  

Саркисян задекларировал также трактор МТЗ-82 выпуска 1982 г. Зарплата мэра за 10 месяцев составила 4 млн 823 тыс. драмов.

Норайр Саркисян по специальности механик-машиностроитель. Работал техником, слесарем, старшим инженером, младшим научным сотрудником. В 1992-1997 гг. был заместителем председателя сельсовета Егварда, а затем заместителем мэра.  

С 1999 г. занимает пост мэра Егварда.

Фото с сайта администрации Котайкской области. Первый слева – мэр Егварда


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