Когда было принятое решение о прекращении дела против Миграна Погосяна

Незаконное участие в предпринимательской деятельности Миграна Погосяна, состоявшего на специальной государственной службе в Службе принудительного исполнения судебных актов Минюста РА, не получило обоснование фактическими данными, которые были получены в результате следственных и судопроизводственных действий, осуществленных Специальной следственной службой РА. В связи с этим было принято решение прекратить производство по уголовному делу на основании отсутствия состава преступления. Об этом Hetq.am сообщили в ССС.

Напомним, что вчера по завершении рабочего дня ССС сообщила о получении записки от Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарской Республики, в которой говорилось о невозможности удовлетворить судебное ходатайство по делу Миграна Погосяна. В то же время пока не получен ответ из Панамы, куда ССС также направила ходатайство о правовом содействии. Мы попросили сообщить, конкретно какому органу Панамской Республики было адресовано ходатайство и располагает ли ССС панамскими документами. В беседе с Hetq.am пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян сказала, что на данный момент они не могут предоставить более подробную информацию, так как предварительное следствие продолжается.

В этой ситуации непонятно, как удалось с такой поспешностью принять решение о прекращении уголовного дела. По словам М.Оганджанян, решение следователь принял вчера. Ответ ССС на наш запрос мы получили вчера в 18։25. Это значит, что решение было принято между 18։25 и 24։00. Остается загадкой, почему следователь принял такое решение по окончании рабочего дня.

Напомним, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу были допрошены Мигран Погосян, его родственники, указанные в публикации участники, директора и сотрудники как международных, так и армянских организаций. По сообщению ССС в ходе следствия из СПИСА Минюста РА, Агентства госреестра юридических лиц МЮ, а также различных организаций были получены материалы, имевшие значение для уголовного дела.

В начале мая, спустя месяц после появления публикации Hetq.am, ССС возбудила уголовное дело, после чего зарегистрированные в Панаме компании Миграна Погосяна передали свои акции в Армении другим лицам.

Напомним, что зарегистрированные в Панаме компании “Сигтем реал истейт инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтинг” в равной мере делят между собой акции зарегистрированного в Армении ООО “Бест реалти”. Акционером двух вышеупомянутых панамских организаций был Мигран Погосян.

ООО “Бест реалти” проводило оценку движимого и недвижимого имущества в рамках производств СПИСА.

Согласно рассекреченным документам, компании “Сигтем реал истейт инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтинг” открыли в швейцарском банке LGT Bank (Suise) SA расчетный счет. Единственным лицом, полномочным управлять/подписывать все документы и банковские счета, является Мигран Погосян.

Фото с сайта СПИСА