В Москве встретились премьер-министры РА и РФ

По приглашению Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом находится в Российской Федерации.

В рамках визита Премьер-министра РА Карена Карапетяна в резиденции Председателя Правительства Российской Федерации «Горки» принял Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Между премьер-министрами РА и РФ состоялась беседа с глазу на глаз, за которой последовала встреча Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран в формате рабочего завтрака.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил:

«Уважаемый Карен Вильгельмович,

сердечно Вас приветствую. Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. У нас особые отношения с Арменией, союзнические. Конечно, всегда есть что обсудить, но важно и то, что к Вашему визиту подготовлен набор документов, которые развивают вектор нашего сотрудничества по отдельным направлениям. Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и контактов между людьми.

Мы с Вами обсудим текущую экономическую повестку дня. Несмотря на международную конъюнктуру, на изменение цен на энергоносители и целый ряд других экономических моментов, товарооборот у нас стабильный. А если говорить об импорте из Армении в нашу страну, о поставках вашей продукции, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%. Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укрепления наших хозяйственных связей.

Есть и масса других вопросов – инвестиционных, гуманитарных. Давайте обо всем этом поговорим. Сердечно Вас приветствую, желаю Вам удачного визита в Российскую Федерацию».

Премьер-министр РА Карен Карапетян в своем слове сказал:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

прежде всего хочу поблагодарить за приглашение посетить Москву и прием, оказанный нашей делегации. Пользуясь случаем, хочу Вас поздравить с избранием председателем партии «Единая Россия», пожелать успехов и выразить уверенность в том, что все будет хорошо.

Сегодняшняя встреча является хорошей площадкой, чтобы сверить часы, обсудить актуальные направления армяно-российского сотрудничества. Хочу заверить Вас, что наша делегация приехала с очень позитивным и деловым настроем.

Традиционно повестка дня наших отношений весьма насыщенна. За последние годы в условиях непростой мировой конъюнктуры нашим правительствам удалось продвинуться в этом направлении. Вы знаете, что российский капитал в экономике Армении представлен очень широко. Тем не менее нам успокаиваться не стоит, и мы можем сегодня обсудить, как активизировать наше сотрудничество, придать ему новый импульс.

Сегодня в Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов, и мы будем приветствовать участие российского капитала. В этом контексте мы приехали сегодня с новыми предложениями, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества. Я тоже уверен, что будет конструктивная беседа. Еще раз спасибо за приглашение».

В рамках рабочего завтрака на встрече официальных делегаций двух стран будет обсужден широкий круг представляющих для Армении и России важное значение вопросов и подписан ряд документов.