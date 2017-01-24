Российская сторона положительно оценила идею создания совместного фонда

В рамках официального визита Премьер-министра РА в Российскую Федерацию в резиденции Премьер-министра РФ состоялась встреча Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

В рамках рабочего завтрака на встрече официальных делегаций двух стран был обсужден широкий круг вопросов, имеющих важное значение для Республики Армения и Российской Федерации.

Наряду с традиционными направлениями сотрудничества, стороны обсудили вопросы, связанные с приданием нового размаха расширению сотрудничества по новым направлениям, привлечением российского капитала в бизнес в Армении посредством совместных проектов.

Главы правительств двух стран в качестве ключевых пунктов повестки дня выделили реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление торгово-экономических отношений в формате ЕАЭС.

Во время встречи в расширенном формате, в частности, было обсуждено предложение армянской стороны о создании армяно-российского инвестиционного фонда, который даст возможность финансировать отрасли экономики, считающиеся для Армении первоочередными. Российская сторона положительно оценила это предложение.

Стороны коснулись также создания в Армении свободной экономической зоны на приграничной с Ираном территории и активного участия в ней российских компаний. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность предложения и выразил мнение, что российские компании проявят интерес в этом вопросе.

В рамках встречи был также затронут вопрос предоставления Армении сельхозтехники на лизинговой или другой основе, была отмечена важность идеи создания совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.

В конце встречи официальных делегаций в расширенном составе был подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации.

В частности, стороны подписали Протокол между Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» о реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 2015 года, Программу межрегионального сотрудничества между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации на 2016-2021 годы, а также Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Стороны заключили путем обмена нотами Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25 сентября 2000 года.

Премьер-министры Республики Армения и Российской Федерации встретились с представителями средств массовой информации и выступили с заявлениями по итогам встречи.