Премьер-министры Армении и России выступили с заявлениями для представителей СМИ

Премьер-министр РА Карен Карапетян с официальным визитом находится в столице Российской Федерации Москве.

Премьер-министры Карен Карапетян и Дмитрий Медведев выступили с заявлениями по итогам переговоров для представителей средств массовой информации.

Ниже представлен полный текст заявлений Премьер-министров Армении и России.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев:

Уважаемый Карен Вильгельмович,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Коллеги,

Переговоры, как и всегда с нашими армянскими друзьями, были конструктивными, насыщенными и дружескими. Именно такой настрой помогает нам решать самые разные задачи, тем более что в этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. А история дружбы между нашими народами измеряется веками.

Как известно, Россия является ведущим внешнеэкономическим партнером Армении, ее доля во внешней торговле приблизительно 25%. Несмотря на довольно сложную конъюнктуру, о которой мы сегодня говорили с моим коллегой, показатели взаимного товарооборота остаются хорошими. В прошлом году эта цифра составила более миллиарда долларов, но вопрос не только в цифрах. Даже несмотря на снижение цен на энергоносители, на отдельные товары, которые поставляются из наших стран, общее количество таких товаров в стоимостном выражении не уменьшается, а увеличивается. То есть реальный экспорт растет, несмотря на изменение в ту или иную сторону стоимостных позиций.

В прошлом году довольно существенно вырос импорт из Армении продовольственных товаров, что связано со вступлением Армении в Евразийский союз и отражает нашу общую нацеленность на интеграцию. Если говорить, например, о сельском хозяйстве, есть очень хороший потенциал развития не только с точки зрения взаимной покупки товаров или сельскохозяйственной техники, но и организации совместных производств. Сейчас есть целый ряд проектов, в том числе связанных с тепличным хозяйством, выращиванием овощей и фруктов, которые идут в российские торговые сети. Рынок у нас большой. Думаю, что на этом в том числе нам нужно сосредоточиться в ближайшее время.

Обсуждали мы и целый ряд других направлений сотрудничества, естественно, и инвестиционное сотрудничество. Есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей. Мы договорились, что дадим поручения профильным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, направления инвестиционного сотрудничества и, естественно, источники финансирования. У нас теперь единые правила игры в рамках Евразийского экономического союза. Они понятны и российскому бизнесу, и армянскому бизнесу. Мы рассчитываем, что таможенных и иных бюрократических процедур будет меньше, поэтому нужно двигаться дальше в сторону открытия наших рынков.

Только что была подписана программа межрегионального сотрудничества на ближайшие пять лет, меморандум о сотрудничестве между российским Министерством промышленности и Министерством экономического развития и инвестиций Армении. На базе этих документов можно выстраивать экономическое сотрудничество в ближайшие годы. Очень важным является гуманитарный аспект, расширение прямых контактов между нашими людьми. Здесь у нас все нормально, но, тем не менее, мы договорились, и это тоже результат этого визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению и по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что тоже был подписан документ. Это укрепит сотрудничество в такой важной сфере, как сотрудничество в гуманитарной, человеческой плоскости.

Есть и другие направления. Несмотря на то, что хозяйственные связи между нашими странами носят, можно сказать, всеобъемлющий характер и Россия является ведущим партнером Армении, есть сферы, где это сотрудничество можно было бы развивать практически с нуля. И это очень важно для будущего наших отношений.

Хочу еще раз поблагодарить Карена Вильгельмовича Карапетяна, других наших армянских друзей за совместную работу.

Премьер-министр РА Карен Карапетян:

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

еще раз хочу поблагодарить за приглашение посетить Москву, оказанный нашей делегации прием, конструктивную и плодотворную встречу.

Мы ничуть не скрываем, что наш приезд в Москву – это приезд в дружественную, братскую, союзническую страну. Хочу прямо заявить, без излишней дипломатии, что мы очень удовлетворены сегодняшними переговорами и теми результатами и поручениями, которые были даны соответствующим сторонам в плане дальнейшего сотрудничества.

Мы с Председателем Правительства России подвели итоги проделанной работы, зафиксировали очень высокий уровень отношений. В то же время, думаю, что все согласятся, что потенциал для развития этих отношений очень большой. Мы обсудили ряд направлений, по которым могут развиваться российско-армянские отношения и думаю, что мы наметили векторы развития и конкретные мероприятия.

Что касается подписания новых документов, я считаю, что это придаст новый размах культурным, гуманитарным отношениям. Я думаю, что Армения, как туристическая зона, для граждан России недооценена. Мы в этом году ожидаем принципиально новых изменений в сфере туризма в лучшую сторону.

Пользуясь случаем, Дмитрий Анатольевич, хочу Вас пригласить с официальным визитом в Ереван. Думаю, что направления, которые Вы упомянули, имеют гигантское будущее. Я уверен, что все будет хорошо.

Спасибо.