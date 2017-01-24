Находившийся под арестом тяжело больной заключенный освобожден в зале суда

Сегодня суд освободил 49-летнего Тиграна Арутюняна, который год и десять месяцев находился под арестом. Последний год он передвигался в инвалидной коляске.

В Центре судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения РА подтвердили, что болезни, которыми страдает Тигран Арутюнян, включены в решение правительства от 26 мая 2006 г., а это значит, что он подлежит освобождению от наказания.

Сам Тигран ждал результатов экспертизы шесть месяцев. “Я смерти не боюсь, знаю, что с моими заболеваниями не смогу долго жить, но пребывание на свободе позволит мне прожить чуть дольше”,- сказал в беседе с Hetq.am после освобождения Тигран Арутюнян.

Hetq.am писал об аресте и болезнях Тиграна. Адвокат Армен Мухсикароян неоднократно заявлял, что его подзащитный страдает заболеваниями, несовместимыми с отбыванием наказания. Однако первый судья Левон Аветисян отклонил ходатайство защитника об отмене ареста и назначении судмедэкспертизы.

Кто несет ответственность

“Кто должен нести ответственность за то, что Тигран Арутюнян, будучи тяжело больным, год и десять месяцев необоснованно содержался в тюрьме?”- спросил в беседе с нами Армен Мухсикароян, отметив, что будет подан иск о возмещении морального ущерба.

По словам адвоката, большая доля ответственности лежит на органе предварительного следствия, который давно должен был назначить судмедэкспертизу. Ответственность несет и первый судья Левон Аветисян, который отказался назначить экспертизу и освободить из-под стражи Тиграна Арутюняна в связи с наличием у него ряда тяжелых неизлечимых болезней.

Уже бывший заключенный отметил, что он, будучи в беспомощном состоянии, полтора года находился в камере один . “Я ползком добирался до туалета…”- рассказал Тигран Арутюнян.

Тигран Арутюнян страдает тяжелыми неизлечимыми болезнями

Согласно медицинским документам, у Арутюняна туберкулез, инсулинозависимый сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, флегмона (разлитое гнойное воспаление клетчатки, соединительной ткани), эпилепсия, образование в горле. Арутюнян болен также гепатитом С, которым, по его словам, он заразился в месте заключения. В октябре 2015 г. адвокат принес в уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен” инвалидную коляску, в которой его подзащитного доставляли в зал суда и увозили обратно.

В чем обвиняется Тигран Арутюнян

Тиграну Арутюняну было выдвинуто обвинение в приобретении у неизвестного лица при неустановленных обстоятельствах 2-3 граммов марихуаны и ее продажи 3-4 раза за 15.000 драмов. В ходе предварительного следствия Арутюнян дал самопризнательные показания, однако в суде отказался от выдвинутого ему обвинения. Адвокат Армен Мухсикароян сообщил нам, что в ходе предварительного следствия его подзащитному три дня не давали инсулин, после чего он вынужденно дал самопризнательные показания.

Сегодня в суде общей юрисдикции административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством судьи Арсена Никогосяна состоялось судебное заседание, длившееся около пяти часов. Обвинитель потребовал для Тиграна Арутюняна наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Судья вынес обвинительный приговор и назначил 5 лет лишения свободы, но в то же время принял решение не применять его условно.

По данному делу проходили еще двое обвиняемых, которые, согласно обвинению, приобрели марихуану у Тиграна Арутюняна. С них была взята подписка о невыезде. Молодых людей приговорили к двум месяцам лишения свободы, однако судья Никогосян принял решение не применять наказание условно.

Судебное следствие началось и завершилось в один день

С мая 2015 г. судебные заседания по этому делу постоянно откладывались по разным причинам. Проведение экспертизы длилось шесть месяцев. “То, почему экспертиза длилась шесть месяцев, если человек находился в тяжелом состоянии, отдельная тема, которую необходимо отрегулировать. Думаю, в действующий порядок необходимо внести изменения, чтобы экспертизы проводились не в порядке очереди, а исходя из объективной необходимости”,- отметил адвокат.

P.S. Согласно заключению судмедэкспертизы, Тигран Арутюнян не в состоянии участвовать в судебных заседаниях. Сегодня в зале суда дежурили врачи “Скорой помощи”.