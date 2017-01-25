Среда, 25 января

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Эколог сигнализирует: отходы из Арцваникского хвостохранилища вновь попали в реку Норашеник (видео)



Грязные отходы из Арцваникского хвостохранилища Зангезурского медно-молибденового комбината сегодня вновь попали в реку Норашеник. Об этом сообщил председатель капанской общественной организации “Стабильное развитие” Армен Парсаданян. По словам эколога, проблема заключается в превышении в осветленной воде предельно допустимой концентрации (ПДК), что наносит ущерб окружающей среде.  

Для определения ПДК сюникский отдел Экологической инспекции должен провести исследование.

А.Парсаданян проинформировал инспекцию о сегодняшней аварии. О прозошедшем поставили в известность и директора по административной линии ЗММК Ваге Акопяна, который в настоящее время является губернатором Сюника. Акопян спросил: почему вы решили, что это авария или что ПДК превышен?

Последние четыре года Парсаданян неоднократно сигнализировал об этой проблеме, однако она так и не получила решения. ЗММК имеет право сливать осветленную воду из хвостохранилища в реку, но ПДК в ней не должен быть превышен. “Даже невооруженным глазом мжно увидеть, что физические свойства воды изменились”,- отметил эколог, добавив, что долго оставаться на этой территории было невозможно.  

По словам руководителя ОО, подобные аварии оказывают воздействие и на расположенные по соседству сельскохозяйственные земли. Так, овощи или фрукты, выращенные в сельской общине Сюник, на рынке Капана люди избегают покупать. Причина в наличии в этих продуктах тяжелых металлов.

За эти годы администрация компании ничего не предприняла для устранения аварий. “Это презрительное отношение к жителям”,- отметил руководитель “Стабильного развития”.

Начальник сюникского отделения Экологической инспекции Левон Петросян в телефонном разговоре с Hetq.am сообщил, что находится на месте происшествия, где изучает обстоятельства аварии, но пока ничего конкретного сказать не может.


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