Второй этап программы UNIDO будет направлен на развитие в Армении текстильной и кожевенной отраслей

На своем сегодняшнем заседании правительство РА одобрило проект решения министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна по второму этапу программы, направленного на повышение конкурентоспособности экспортных отраслей путем их модернизации и обеспечения доступности рынка.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO ) с сентября 2014 г. оказывает содействие Армении в вопросе реализации пилотного этапа программы развития и модернизации легкой промышленности.

На первом этапе программы были созданы технические возможности для содействия развитию и модернизации малых и средних предприятий, а также повышению качества и улучшению дизайна армянской текстильной продукции.

По мнению Министерства экономического развития, особую важность программа получила после членства Армении в Таможенном союзе, когда на состоявшемся в июле 2015 г. промышленном форуме ЕАЭС-Армения в качестве перспективного направления промышленности было названо производство текстиля и обуви. Эти две отрасли нуждаются в развитии и выходе на рынки ЕАЭС.

На втором этапе предусмотрено восстановить связи и наладить сотрудничество между армянскими предприятиями, производящими и экспортирующими одежду и обувь.

Кроме того, целью второго этапа является также развитие остальных отраслей легкой промышленности путем оказания технического содействия армянским производителям обуви и кожаных изделий.

Ожидается, что программа UNIDO будет способствовать восстановлению текстильной и кожевеннй отраслей, улучшению позиций Армении на международных рынках, экспорту местной продукции.