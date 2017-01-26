Арсен Казарян: “В прошлом администрирование было более строгим”

Поиск альтернативы автомобильной дороге через Верхний Ларс, повышение ее технической пропускной способности, урегулирование вопросов таможенных и пограничных пунктов, скоплений автомашин всегда стояли на повестке дня правительства, заявил председатель Союза прмышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

“На мой взгляд, альтернативным является вариант Южной Осетии, утвержденная правительством Грузии программа строительства тоннелей и новых мостов”,- отметил Казарян на брифинге по завершении заседания правительства.

По его словам, в связи с необходимостью увеличения объемов товарооборота урегулирование вышеупомянутых вопросов имеет важное значение. Существуют три пути, связывающие Армению с Россией, – Абхазия, Верхний Ларс и Южная Осетия. Однако Армения, исходя из геополити ческой ситуации, пользуется только одним из них.

Касаясь изменений, обусловленных проектом автомобильной магистрали Север-Юг, председатель СППА отметил, что ее строительство будет способствовать активизации грузоперевозок и восстановлению роли Армении в регионе в качестве перекрестка.

Арсен Казарян затронул также вопрос изменений в сфере бизнеса, отметив, что имеются предпосылки к ее активизации, что вызвано ростом инвестиций, развитием текстильной промышлености, увеличением объемов переработки сельхозпродукции.

Без крупных иностранных инвестиций Армения не добьется существенного экономического роста, подчеркнул председатель СППА. В связи с этим он приветствовал разработанный в ходе официального визита премьер-министра РА в Москву проект создания армяно-российского инвестиционного фонда.

Касаясь изменения процесса администрирования на таможенных пунктах, Арсен Казарян отметил: “Раньше администрирование было более строгим, и субъективный фактор создавал сложности для административных процессов и работы таможен. Сегодня этот процесс либерализован”.