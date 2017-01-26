Четверг, 26 января

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Премьер-министр отметил важность активизации армяно-китайского экономического сотрудничества



Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянь Эрлуна.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся активизации экономического сотрудничества между двумя странами. Стороны выразили удовлетворение осуществляемыми в различных сферах совместными программами и коснулись развития взаимодействия по перспективным направлениям.

Премьер-министр поблагодарил за оказываемое Правительством Китая техническое содействие Армении, одновременно указав на важность повышения уровня отношений. 

«Я хочу, чтобы китайские партнеры чувствовали себя в Армении комфортно. Мы также хотим установить воздушное сообщение с Китаем», - отметил Глава Правительства. Премьер-министр сказал, что Правительство заинтересовано в привлечении в экономику РА прямых иностранных инвестиций и готово содействовать китайским бизнесменам в вопросе осуществления деятельности на рынке Армении. Карен Карапетян предложил представить конкретные программы, отметив, что они будут детально обсуждены Правительством.

Посол КНР в РА отметил, что китайская сторона также придает важное значение углублению экономического сотрудничества с Арменией и планирует организовать ряд мероприятий, которые будут способствовать реализации совместных инвестиционных программ.


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