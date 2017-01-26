Премьер-министр отметил важность активизации армяно-китайского экономического сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянь Эрлуна.



Собеседники обсудили вопросы, касающиеся активизации экономического сотрудничества между двумя странами. Стороны выразили удовлетворение осуществляемыми в различных сферах совместными программами и коснулись развития взаимодействия по перспективным направлениям.



Премьер-министр поблагодарил за оказываемое Правительством Китая техническое содействие Армении, одновременно указав на важность повышения уровня отношений.

«Я хочу, чтобы китайские партнеры чувствовали себя в Армении комфортно. Мы также хотим установить воздушное сообщение с Китаем», - отметил Глава Правительства. Премьер-министр сказал, что Правительство заинтересовано в привлечении в экономику РА прямых иностранных инвестиций и готово содействовать китайским бизнесменам в вопросе осуществления деятельности на рынке Армении. Карен Карапетян предложил представить конкретные программы, отметив, что они будут детально обсуждены Правительством.



Посол КНР в РА отметил, что китайская сторона также придает важное значение углублению экономического сотрудничества с Арменией и планирует организовать ряд мероприятий, которые будут способствовать реализации совместных инвестиционных программ.