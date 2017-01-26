“У меня нет преемника. Он родится, когда будет построен дом”

42-летний житель приграничного села Баганис Тавушской области, контрактный военнслужащий Армен Амирян уже 12 лет находится на позициях сел, расположенных недалеко от армяно-азербайджанской границы.

В период службы в армии Министерство обороны давало возможность призывникам из пограничных сел служить в воинских частях рядом с их населенными пунктами. “Минобороны направляло нас в ближайшую часть, так как в то время там удобств еще не было, и купаться приходилось дома”,- пояснил Армен.

На вопрос о ситуации на границе он ответил: “Азербайджанцы активно действуют на границе. Минувшей ночью тоже раздавались выстрелы. В Баганисе стреляют часто. Бывает, что я остаюсь на позициях по три недели. У меня нет опасений, что азербайджанцы могут войти в наше село, этого не может быть. Моя семья живет в Баганисе, а я – один из тех, кто охраняет здесь позиции”.

У Армена трое детей, живут в неблагоустроенных условиях. Об этом нам сообщила одна из жительниц Баганиса.

Армен содержит семью на свою зарплату. Амиряны 15 лет жили в небольшом домишке, который уже пришел в упадок. В прошлом году Армен взял кредит и построил рядом со старым домом комнату площадью 12 кв.метров.

“Из-за отсутствия финансовых средств я не могу построить дом, хотя участок является моей собственностью”,- отметил мой собеседник.

Новые дома хотят построить многие баганисцы. Они не хотят покидать село. “Люди уезжают только из-за того, что нет ни работы, ни жилья”,- сказал Армен. Очень многие едут в Россию, но сам Армен не собирается покидать Баганис.

“Дети маленькие, как я их оставлю и уеду. У нас есть микрорайон, где осталась только одна семья. Все, кто могли, уехали. А я так решил: 12 лет служу на границе, здесь и останусь. Не могу оставить дочерей и уехать в Россию”.

Жена Армена Рая тоже из Баганиса. Они с Арменом были соседями, влюбились и в 1999 году поженились. “Если б у нас был дом, мы бы смогли прожить. Но мы не можем построить дом. Вот соорудили эту комнату, чтобы дети не оставались в старом доме, но условия все равно плохие, Лиана и Инесса спят на полу. Ничего не поделаешь, приходится приспосабливаться”,- сказала Рая.

Амирянам нужно погасить кредит в 1 млн драмов. Бывает, что зарплаты семье не хватает.

“Я иногда говорю Армену: уходи с работы, уедем куда-нибудь, потому что так жить невозможно. Но он очень любит Баганис. В прошлом году уехал в Россию, а когда вернулся, сказал: я без своей работы и семьи не могу нигде жить. Армену нравится бывать на позициях”,- отметила Рая.

Несколько лет назад супруги обратились к министру обороны по вопросу строительства дома, просили предоставить хотя бы стройматериалы. Заявление осталось без ответа.

“Армен хороший военный, служит на границе, но его семья живет в очень плохих жилищных условиях. А самое главное, что он не хочет отсюда уезжать. Я считаю, что в первую очередь нужно помогать таким семьям”,- сказал староста Баганиса Нарек Саакян.

Дочь Армена Инесса учится в 7-ом классе. “Я уже привыкла к нашим условиям,- говорит девочка. – В школе очень люблю уроки английского языка, хочу стать переводчицей”. Инесса призналась, что местная школа ей не очень нравится, но село она очень любит, Мечтает, чтобы Баганис стал еще краше, чтобы в селе было много новостей.

Инесса хоть и старается не показывать, но внутренне испытывает страх от выстрелов. Она вспомнила о том, как 1 сентября азербайджанцы обстреляли школьное здание.

“Я возвращалась из школы домой. Окна школы разбились. После этого мы несколько недель не ходили на занятия”,- вспомнила девочка.

Лиана учится в 11-ом классе. “В доме у нас очень тесно, но мы кое-как приспособились. Главное, чтобы дом был удобный, а не большой”,- сказала нам Лиана.

Она решила стать психологом. После школы поедет учиться в Ереван, но не представляет, как будет жить без своей семьи.

Рая сообщила, что по вопросу строительства дома в прошлом году они вновь обратились к министру обороны с просьбой помочь. Из Министерства ответили, что в вопросе жилья помогают только семьям погибших военнослужащих.

“В моей семье нет будущего военного, он родится после строительства дома. Ведь снайперу нужен преемник, не так ли?” – сказал на прощание снайпер Армен Амирян.