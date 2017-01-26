Швейцария не отказывала Армении: ходатайство ССС по делу Миграна Погосяна не было составлено надлежащим образом

Федерацльный департамент юстиции и полиции Швейцарии не отказывал армянской стороне в оказании правовой помощи. В ответ на запрос наших коллег из OCCRP пресс-секретарь департамента юстиции Швейцарии Ингрид Рюсер (Ingrid Ryser) сообщила, что ходатайство армянской стороны не было удовлетворено, поскольку оно не соответствовало необходимым требованиям, иными словами, не было составлено надлежащим образом. “Армянские власти могут в любой момент внести уточнения в ходатайство”,- сообщила пресс-секретарь.

Напомним, что в ответ на запрос Hetq.am Специальная следственная служба сообщила, что 11 января 2011 г. получила записку Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарской Республики, в которой говорилось, что они не могут удовлетворить судебное ходатайство по делу бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов РА Миграна Погосяна.

При этом ССС не сообщила причину отказа. Получается, что Швейцария не отказывала армянской стороне в правовой помощи, это армянская сторона не смогла направить в Федеральный департамент юстиции Швейцарии составленное надлежащим образом ходатайство.

Hetq.am в письменной форме потребовал от ССС предоставить копии отправленных в Швейцарию и Панаму ходатайств об оказании правовой помощи и полученный из Швейцарии ответ. Документы мы опубликуем сразу по их получении.

Напомним, что незаконное участие в предпринимательской деятельности Миграна Погосяна, состоявшего на специальной государственной службе в Службе принудительного исполнения судебных актов Минюста РА, не получило подтверждения фактическими данными, которые были получены в результате следственных и судопроизводственных действий, осуществленных Специальной следственной службой РА. В связи с этим было принято решение прекратить производство по уголовному делу на основании отсутствия состава преступления.