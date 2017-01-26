В Правительстве обсуждены программы, представленные из Арагацотнской и Тавушской областей

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены пакеты инвестиционных программ, представленные из Арагацотнской и Тавушской областей РА.



Полученные из Арагацотнской области программы относятся к созданию тепличных и скотоводческих хозяйств, переработке сельхозпродукции, ремонтной базе сельхозтехники, формированию инфраструктур по стимулированию туризма и др.



Из Тавушской области представлены программы, касающиеся создания хозяйств по выращиванию саженцев, производства вина и растительного масла, переработки сельхозпродукции, развития инфраструктур, основания кооператива по сбору, высушиванию и сбыту лекарственных растений.

Премьер-министр отметил, что заинтересованные ведомства должны активно сотрудничать с бизнесменами областей, чтобы на обсуждение в Правительство представлялись программы, предварительно оцененные и экономически рассчитанные всеми заинтересованными структурами.

«Получаемые от предпринимателей бизнес-программы нужно максимально быстро изучить и отреагировать на них. Программы должны быть реалистичными, адресными и конкретными, с оценкой экономических результатов, доходности и рисков», - сказал Карен Карапетян. Глава Правительства поручил ответственным лицам изучить одобренные программы и дать им ход.