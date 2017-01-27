Пятница, 27 января

АрмияՕбщество

Виген Саркисян: “Исключение посредников – шаг к эффективной организации процесса закупок”



Министр обороны Виген Саркисян на сегодняшней пресс-конференции отметил, что за 100 дней его деятельности наиболее важное значение имели две поездки в Армию обороны, где состоялось обсуждение будущих программ и мероприятий.     

Саркисян назвал важными и свои официальные визиты в Россию, Грецию и Грузию, в ходе которых обсуждались военные вопросы, возможности установления нового сотрудничества.

На днях должен состояться официальный визит в Иран, в рамках которого, по словам главы Минобороны, предстоит чрезвычайно важный диалог. Виген Саркисян высоко оценил свой визит в Грузию, в ходе которого обе стороны подчеркнули наличие в регионе общих интересов, в частности, обеспечение безопасности и стабильности.  

Касаясь военного образования, министр отметил, что с первого дня своей деятельности уделял большое внимание военно-учебным заведениям. По мнению Саркисяна, будущие офицеры должны иметь возможность получать самое качественное и самое конкурентоспособное образование. Первым шагом к выполнению этой задачи стало обращение главы оборонного ведомства к президенту страны с просьбой обсудить вопрос передачи военно-учебному заведению имени Монте Мелконяна учебного центра Комитета госдоходов в Дилижане.  

За сто дней деятельности был инициирован и очень важный процесс создания страхового фонда для семей погибших и получивших инвалидность военнослужащих, сказал министр обороны, особо подчеркнув необходимость сверхпрозрачной работы новой структуры.   

Не меньшее значение, по мнению В.Саркисяна, имеет и пересмотр процесса закупок. Очень важно, чтобы закупки носили эффективный характер, осуществлялись по минимальным ценам и имели самое высокое качество. Первым шагом к организации эффективного процесса закупок министр считает исключение организаций-посредников, что позволит осуществлять закупки непосредственно у производителей или импортеров.

Глава Минобороны также выразил пожелание, чтобы в течение двух лет службы рядовые военнослужащие чаще бывали дома. В связи с этим в ведомстве обсуждается вопрос внедрения нескольких моделей. 

На вопрос одного из журналистов, ожидается ли повышение зарплаты военнослужащих, министр ответил, что бюджет этого года уже утвержден, поэтому повышение не ожидается.Вместе с тем Виген Саркисян отметил, что зарплата военнослужащих не равноценна выполняемой им работе. 


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 