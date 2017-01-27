Виген Саркисян: “Исключение посредников – шаг к эффективной организации процесса закупок”

Министр обороны Виген Саркисян на сегодняшней пресс-конференции отметил, что за 100 дней его деятельности наиболее важное значение имели две поездки в Армию обороны, где состоялось обсуждение будущих программ и мероприятий.

Саркисян назвал важными и свои официальные визиты в Россию, Грецию и Грузию, в ходе которых обсуждались военные вопросы, возможности установления нового сотрудничества.

На днях должен состояться официальный визит в Иран, в рамках которого, по словам главы Минобороны, предстоит чрезвычайно важный диалог. Виген Саркисян высоко оценил свой визит в Грузию, в ходе которого обе стороны подчеркнули наличие в регионе общих интересов, в частности, обеспечение безопасности и стабильности.

Касаясь военного образования, министр отметил, что с первого дня своей деятельности уделял большое внимание военно-учебным заведениям. По мнению Саркисяна, будущие офицеры должны иметь возможность получать самое качественное и самое конкурентоспособное образование. Первым шагом к выполнению этой задачи стало обращение главы оборонного ведомства к президенту страны с просьбой обсудить вопрос передачи военно-учебному заведению имени Монте Мелконяна учебного центра Комитета госдоходов в Дилижане.

За сто дней деятельности был инициирован и очень важный процесс создания страхового фонда для семей погибших и получивших инвалидность военнослужащих, сказал министр обороны, особо подчеркнув необходимость сверхпрозрачной работы новой структуры.

Не меньшее значение, по мнению В.Саркисяна, имеет и пересмотр процесса закупок. Очень важно, чтобы закупки носили эффективный характер, осуществлялись по минимальным ценам и имели самое высокое качество. Первым шагом к организации эффективного процесса закупок министр считает исключение организаций-посредников, что позволит осуществлять закупки непосредственно у производителей или импортеров.

Глава Минобороны также выразил пожелание, чтобы в течение двух лет службы рядовые военнослужащие чаще бывали дома. В связи с этим в ведомстве обсуждается вопрос внедрения нескольких моделей.

На вопрос одного из журналистов, ожидается ли повышение зарплаты военнослужащих, министр ответил, что бюджет этого года уже утвержден, поэтому повышение не ожидается.Вместе с тем Виген Саркисян отметил, что зарплата военнослужащих не равноценна выполняемой им работе.