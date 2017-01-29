Бывший военнослужащий: “Мне давали два дня жизни, но я назло им решил жить долго”

Бегать – вот единственное желание Давида

Бывший военнослужащий миротворческих войск, 28-летний Давид Акопян не может вспомнить, сколько раз за последние пять лет он отмечает День армянской армии в процессе лечения.

С Давидом я встретилась в неврологическом отделении Центрального клинического военного госпиталя “Мурацан” Министерства обороны РА.

До новогодних праздников Давид приходил в госпиталь с членом гражданской инициативы “Содействие инвалидам войны и раненным солдатам” Айкуи Минасян. После медобследования Давиду Акопяну вновь назначили курс физиотерапии, который он в эти дни проходит в том же госпитале. А в ближайшее время ему начнут делать иглоукалывание.

Все началось в 2012 г., когда после очередного занятия во время службы в миротворческих войсках Давид почувствовал острую боль в животе. Вскоре его состояние резко ухудшилось, и военнослужащего доставили в 1-ю больницу, а оттуда в госпиталь “Мурацан”. Здесь хирург Гагик Тунян сделал Давиду операцию, которая прошла неудачно. “До того дня никаких проблем со здоровьем у меня не было, я несколько раз проходил медобследование, все было нормально”,- рассказал Давид.

Через восемь часов появилась необходимость во второй операции, после которой Давид впал в кому. Очнулся он через десять дней и почувствовал, что левая сторона парализована. В эпикризе написано, что в процессе операции молодой человек перенес инсульт.

“Когда я пришел в себя после комы, то никого не мог вспомнить, даже своих родителей. Мне давали два дня жизни, но я назло им решил жить долго”,- сказал бывший военнослужащий.

Давид, который семь месяцев передвигался с помощью ходунка, с особой благодарностью вспоминает специалиста реабилитационного центра Красного Креста, которая поставила его на ноги. “Зовут ее Валентина, фамилию не помню. Именно она научила меня заново ходить”.

На протяжении всех этих лет в Министерстве обороны просили родителей Давида не подавать жалобу на врача, пообещав организовать его лечение в Германии. Однако ведомство не сдержало свое обещание. Вместо этого в августе 2015 г. Давид оказался в тюрьме. Инвалид первой группы был признан виновным в ложном звонке о теракте и осужден к полутора годам лишения свободы. В суде Давид заявил, что причиной ложных звонков было желание обратить внимание на свои проблемы. “Мою проблему должен был решить Сейран Оганян, но они обманули меня и не выполнили свое обещание отправить меня на лечение в Германию”,- говорит Давид.

Hetq.am рассказал историю военнослужащего миротворческих сил. 19 ноября 2016 г. мать Давида Акопяна встретилась с новым министром обороны Вигеном Саркисяном, а спустя несколько дней президент РА Серж Саргсян подписал указ о его помиловании. 28 ноября бывший военнослужащий вышел на свободу. Сразу после этого его принял министр обороны Виген Саркисян. “Министр организовал мое лечение, но об отправке в Германию речи не было”,- рассказал Давид, подчеркнув, что его цель полноценно двигаться, восстановить функции ноги и руки. От мысли пройти лечение в Германии Давид не отказывается, просто у семьи нет таких финансовых возможностей.

Бывший военнослужащий миротворческих войск показал мне подаренный Вигеном Саркисяном крест с надписью “Иерусалим”. Министр сказал, что крест был освящен в Иерусалиме. С того дня Давид не расстается с этой реликвией.

“Какое у тебя желание?” – спросила я Давида. Бегать, сразу прозвучал ответил.

В заключение я попросила Давида высказать свои пожелания солдатам по случаю Дня армии Республики Армения. Давид пожелал им того, что обычно желают своим сыновьям родители.