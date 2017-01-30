ССС отказывается предоставить копию решения о прекращении дела Миграна Погосяна

Специальная следственная служба РА отказывается предоставить копию решения о прекращении дела по незаконному участию в предпринимательской деятельности лица, осуществлявшего особую государственную службу в Службе принудительного исполнения судебных актов.

В своем ответе на наш запрос ССС отметила, что мы не входим в круг лиц, упомянутых в ч.1 ст.262 УПК, следовательно копии решения о прекращении производства уголовного дела и затребованные в запросе документы не могут быть нам предоставлены.

Отметим, что дело было возбуждено как раз на основании публикации Hetq.am, следовательно, укладывается в формулировку упомянутой статьи УК, поскольку уголовное дело было возбуждено на основании заявления физического или юридического лица.

Более того, все решения по уголовным делам, возбужденным на основе публикаций Hetq.am (например, статьи об освещении правонарушений в ходе выборов или о контрабанде обезьян) правоохранители присылали в редакцию.

Мы просили ССС предоставить как копию решения о прекращении уголовного дела, так и копии ходатайств о правовой помощи, направленных в Швейцарскую Республику и панаму, а также копию ответа, полученного из Швейцарии.

Напомним, что на запрос Hetq.am ССС сообщила, что 11 января 2017 г. Служба получила записку Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарской Республики о том, что они не могут удовлетворить ходатайство суда по делу Миграна Погосяна.

Однако о причинах отказа ССС ничего не сообщила. В действительности Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии не отказывал армянской стороне в правовой помощи. На запрос наших коллег из OCCRP пресс-секретарь Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии Ингрид Рюсер сообщила, что ходатайство армянской стороны не соответствовало требованиям ходатайства, то есть оно не было составлено надлежащим образом. “Армянские власти могут в любое время внести уточнения в свое ходатайство”,- отметила пресс-секретарь.