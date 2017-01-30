Как ОБСЕ лишили безопасности и сотрудничества

Оксана Мусаелян

Азербайджан наложил вето на продление мандата ереванского офиса ОБСЕ. В свою очередь, Армения “забанила” деятельность ОБСЕ в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Об этом Hetq.am сообщил анонимный источник в международных дипломатических кругах.

Согласно предварительной информации, поводом для действий Баку стал внесенный в бюджет ереванского офиса ОБСЕ 2017 года проект по гуманитарному разминированию на административной территории Армении, который, якобы, “не соответствует мандату”. Об этом также говорится в сообщении, распространенном МИД Армении.

Согласно уставу организации, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран-участниц ОБСЕ, и Баку воспользовался таким положением, нимало не заботясь о конструктивности своих подходов. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ, изучив ситуацию, пришел к выводу, что данный проект “не выпадает из мандата ОБСЕ”. Тем не менее, председательство ОБСЕ, согласившись, вероятно, пойти на уступку Баку, призвало ереванский офис воздержаться от реализации проекта.

“По итогам переговоров, которые не принесли положительного результата, проект по разминированию территорий в Армении был изъят из бюджета”, - отметил источник. Однако Баку, окрыленный, видимо, произведенным эффектом, упрямо отказывается снимать вето, что в результате может привести к закрытию ереванского офиса ОБСЕ.

Очевидно, что Баку и не нуждался в поводе для своих действий, а это означает, что он открыто бросил вызов ОБСЕ и всему международному сообществу, демонстрируя абсурдную вседозволенность и явное попрание прав Армении и ее граждан. Чем же так стал мешать Баку ереванский офис ОБСЕ, который с 1999 года активно занимался развитием демократических институтов и укреплением гражданского общества, принимая участие в различных сферах деятельности, включая законодательную реформу, борьбу с коррупцией и трафикингом, защиту прав человека и окружающей среды, свободу прессы?

Напомним, что бакинский офис ОБСЕ был закрыт в 2015 году. Причиной закрытия стало увольнение его руководителя Алексиса Шахтахтинского, гражданина Франции азербайджанского происхождения. Ранее пресса приводила комментарий президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Шахтахтинский был освобожден от занимаемой должности за то, что “в своей комнате он держал нашу с ним общую фотографию”. Впоследствии Шахтахтинский был уволен и из МИД Франции. Таким образом, отмечая тот факт, что в Азербайджане с большим уважением относятся к семье Шахтахтинских, Ильхам Алиев в комментариях, сделанных в сентябре 2016 года, выдвинул возвращение Алексиса Шахтинского и восстановление его карьеры в качестве условия для восстановления офиса ОБСЕ в Баку.

Не уходя в дебри различных причин, которые могут дополнительно крыться за умыслом Баку, в том числе и постоянная критика европейцев относительно ситуации с правами человека и правопорядка в Азербайджане, отбросив всякие теории заговора, становится очевидно, что Баку вымещает свою злобу, действуя по принципу “ни мне, ни тебе”. В этом контексте недооцененным остается и вероятный эффект назначения в марте 2016 года на должность главы ереванского офиса российского дипломата армянского происхождения Арго Авакова, и следует еще разобраться какую долю данный факт составляет в общей обиде Алиева на ОБСЕ.

Ход конем армянского внешнеполитического ведомства на “доске” среднеазиатского мира, не способен, к сожалению, найти адекватной реакции у лидирующих в организации стран-членов, и для достижения реального политического результата официальному Еревану стоило бы задуматься о соразмерных - не по форме, так по сути - ответных мерах. Замахнуться, к примеру, на мандат какой-нибудь Австрии или Германии, да так, чтобы сразу встал ребром вопрос о дееспособности структуры и целесообразности миссии, имеющей в своём названии “безопасность” и не умеющей, стало быть, оной воспользоваться.