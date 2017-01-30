“Оппозиционная карьера бывшего премьера при власти республиканцев в Армении может продлиться всего несколько часов”

На вопросы Hetq.am отвечает конфликтолог Арсен Харатян

«Бегущие с корабля крысы», «тонущий корабль властей», «формирование нового имиджа Республиканской партии» – такими формулировками характеризуют в последние дни процессы, происходящие во внутриполитической жизни Армении. Какова Ваша характеристика? Какие подспудные слои скрываются за этими процессами?

Я не уверен, что выход Овика Абрамян из Республиканской партии Армении можно назвать бегством крыс. В конце концов, признаков ухода корабля под воду пока как будто нет. Очевидно, однако, что Серж Саргсян уже несколько лет пытается производить замены в руководимой им партии, в частности назначая на ключевые должности лиц из ближайшего окружения своего зятя Микаела Минасяна и молодых республиканцев.

С этой точки зрения предстоящие в апреле парламентские выборы станут пробным камнем, поскольку до сих пор для обеспечения избирательных фальсификаций и желаемых для РПА результатов выборов основную роль играли такие “сильные” кадры, как Овик Абрамян или бывший губернатор Сюника Сурик Хачатрян. И если сейчас власти идут на выборы без их участия, то можно предположить, что они слишком уверены в том, что и без этой грубой силы им удастся организовать выборы, но ситуация может сложиться совсем иначе.

В последние месяцы имели место случаи выхода из власти – принудительно или добровольно - некоторых крупных чиновников-олигархов. Какую цель, на ваш взгляд, преследуют эти шаги?

Пока неясно, Овик Абрамян ушел сам или его нейтрализовал Серж Саргсян. Однако в обоих случаях мне очень трудно и даже невозможно представить превращение Абрамяна в оппозиционера в глазах общественности. С одной стороны это невозможно из-за его общего со всеми политическими властями преступного прошлого на протяжении всего периода независимости, с другой – из-за огромного состояния, которое сколотили он и его семья. Если прибавить к этому накопленный за эти годы компромат на Абрамяна и близких ему лиц, то оппозиционная карьера бывшего премьера при республиканской власти в Армении может прдлиться всего несколько часов. Думаю, вы согласитесь с тем, что Овик Абрамян, оказавшись за решеткой, откажется от политической борьбы. Но даже если в принципе не исключить такую возможность, то мне представить, чтобы он стал политзаключенным, как члены “Сасна црер” или Жирайр Сефилян.

Какие изменения могут произойти в нашей стране после апрельских выборов?

Сейчас трудно давать конкретный прогноз, поскольку основные события, пожалуй, впереди. В ближайшее время мы увидим, каким будет потенциальное объединение “Процветающей Армении” с новоиспеченными “оппозиционерами”, но я не думаю, что наш народ связывает с этой группой серьезные надежды. С другой стороны очевидно, что на данный момент ни одна сила, партия, действующая вне власти или не являющаяся сателлитом властей, не может добиться серьезных результатов. Сейчас реальный шанс получить весомое присутствие в будущем парламенте, на мой взгляд, имеет блок “Выход” (“Елк”), который, однако, должен приложить серьезные усилия, чтобы путем правильного использования своих ресурсов обеспечить широкую общественную консолидацию.

Что выиграют граждане от этих процессов и в целом от предстоящих выборов?

В период независимости наша общественность потеряла надежду добиться перемен посредством выборов, что понятно, поскольку до сих пор осуществить какие-либо изменения в результате избирательных процессов было невозможно. Удастся ли добиться перемен в результате апрельских выборов, сказать трудно, но какой может быть альтернатива этому – насилие, террор? Лично для меня такие действия бесперспективны не только потому, что они неприемлемы, но и потому, что отстранить подобными способами власть Сержа Саргсяна, оставшуюся безнаказанной после событий 1 марта и очутившуюся в клубе под названием “Евразийский союз”, сегодня невозможно.

В чем может состоять альтернатива?

В том, чтобы участвовать в выборах и сказать “нет” РПА, максимально защитить голоса граждан и объединить усилия по обеспечению контроля за избирательным процессом.

Что в противном случае нас ожидает?

То же, что и до сих пор. Население страны будет продолжать пополнять армянские общины других стран, преимущественно России, способствуя их процветанию, а бандитские главари в Армении будут продолжать грабить страну, усиливая и без того уже нависшую над государством угрозу существования.