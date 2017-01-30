“Алекс-Григ” и конфискованное мясо птицы: кто импортировал замороженную курятину?

Комитет госдоходов сегодня распространил сообщение о том, что некоторые хозяйствующие субъекты, пользуясь либерализацией процесса импорта товаров из стран Евразийского экономического союза, прибегают к различным уловкам, чтобы обойти таможенный контроль на границе.

Сообщалось, в частности, о том, что гражданин Республики Армения задекларировал на российском таможенном пункте в Верхнем Ларсе 22,5 тонны строительного баннера. Груз находился во фрежераторе. На Баграташенском таможенном пункте сотрудники управления контроля КГД, досмотрев груз с помощью рентген-системы «Rapiskan», обнаружили, что на самом деле вместо строительного баннера гражданин пытался провезти замороженное мясо птицы.

К сообщению КГД были приложены фотоснимки, на которых видна надпись на коробках с замороженной курятиной – «Product of USA» (“Продукция США”). Там же был указан веб-сайт - www.mountaire.com, являющийся официальным сайтом американской компании «Mountaire farms», которая занимается производством и продажей мяса птицы.

Согласно сайту, компания действует в американском штате Делвер, однако производство и импорт продукции не ограничивается Соединенными Штатами.

“Добро пожаловать в «Mountaire farms». По масштабам производства курятины компания «Mountaire farms» является седьмой, имея выход на рынки от Азии и Майами до Москвы”,- сказано на официальном сайте компании.

Незадекларированная пока еще неизвестным гражданином РА и обнаруженная КГД курятина предположительно импортирована из России.

Согласно данным ГНКО “Национальный орган сертификации” Министерства экономического развития и экономики РА, компания «Mountaire farms Inc.» получила 25 августа 2015 г. соответствующий сертификат. Документ все еще действителен, хотя конечным сроком указан 2016 г. Однако наибольшую важность представляет компания, подавшая заявку на получение сертификата. Ею оказалось ООО “Алекс-Григ”, принадлежащее депутату Национального Собрания Самвелу Алексаняну.

Пока ни одна другая компания не обратилась для получения сертификата на продукцию «Mountaire farms Inc.». Комитету госдоходов предстоит выяснить, для кого пока еще неизвестный гражданин РА пытался импортировать 22 тонны незадекларированной замороженной курятины. Не для компании ли “Алекс-Григ”?