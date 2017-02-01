После публикации Hetq.am депутат НС Карен Шахмурадян покинул пост директора чешской компании

В ноябре прошлого года мы писали о том, что депутат Национального Собрания Армении Карен Шахмурадян является директором компании в Праге, что запрещено законодательством РА. Предприниматель, который в марте 2016 года стал депутатом парламента по пропорциональному списку АРФ Дашнакцутюн, до этого вышел из состава исполнительных органов армянских компаний, поскольку закон запрещает парламентариям заниматься бизнесом.

Мы сообщили о том, что в 2014 г. Карен Шахмурадян и его младший брат Ашот купили у жителя Праги Владимира Галустяна ООО «D.M.Sali», которое занималось арендой недвижимости. Ашот был зарегистрирован как владелец 70%, а Карен – 30% акций. Братья стали также директорами компании.

Став депутатом, Шахмурадян не только не покинул пост директора чешской компании, но и не задекларировал принадлежащие ему 30% акций, стоимость которых составляет 60.000 крон, или 1,2 млн драмов.

По поводу вышеизложенного мы задали Карену Шахмурадяну несколько вопросов и получили следующий ответ: “Да, указанную вами компанию мы с моим братом Ашотом Шахмурадяном приобрели в 2014 г. Мне принадлежат 30 процентов акций компании. Она действовала в соответствии с уставом – занималась арендой недвижимости. Помимо бизнес-целей компанию мы приобрели с тем, чтобы иметь еще один повод посещать эту страну. Дело в том, что я очень люблю чешскую культуру и архитектуру, да и вообще страну в целом. В настоящее время компания не действует. То обстоятельство, что в своей декларации я не указал акции компании и то, что я занимаю пост директора, является упущением, обусловленным моей причастностью ко многим компаниям и неопытностью в деле заполнения декларации. В ближайшее время я исправлю эту оплошность. Благодарю вас за проявленный профессиональный подход и заблаговременное уточнение моих подходов и объяснений”.

Депутаты пока не представили декларации 2017 г., а вот Шахмурадян довольно быстро покинул пост директора. Об этом свидетельствуют данные реестра Чехии, согласно которым уже 15 ноября в компании «D.M.Sali» произошло изменение – Карен Шахмурадян больше не занимает в ней исполнительную должность. Его брат Ашот Шахмурадян продолжает исполнять обязанности директора и владеть 70% акций. 30% акций по-прежнему принадлежат депутату НС РА Карену Шахмурадяну.