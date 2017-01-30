Под председательством Премьер-министра обсужден порядок выплаты роялти предприятиями горнодобывающей сферы

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве с участием руководителей заинтересованных ведомств состоялось совещание, в ходе которого был обсужден порядок выплаты установленных налоговым кодексом роялти предприятиями горнодобывающей сферы.

Откликнувшись на озабоченности предприятий и исходя из сформировавшихся рыночных условий, Правительство решило пойти навстречу предложениям бизнеса и во вступающем в силу с 1 января 2018 года налоговом кодексе предусмотрело смягчающие изменения и с этой целью представило в Национальное Собрание РА соответствующие законодательные предложения.



В результате ожидается, что с 2018 года применяемая база расчета роялти будет существенно ближе к размеру прибыли, получаемой предприятиями сферы от реализации продукции.