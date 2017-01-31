Госзакупки у компании сына Дереника Думаняна

Тендеры на госзакупки часто выигрывают компании, имеющие отношение к тому или иному чиновнику или бизнесмену.

В июне 2016 г. Следственный комитет задержал нескольких чиновников сферы здравоохранения, которые в 2012-2014 гг. реализовали фальшивые санаторные путевки. Им было выдвинуто обвнение по ч.2 ст.308 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Сведения о злоупотреблениях журналисты пытались узнать у Дереника Думаняна, который с января 2012 г. по апрель 2014 г. занимал пост министра здравоохранения. Последний сказал, что не располагает необходимой информацией, добавив, что один из задержанных “был довольно добросовестным чиновником”.

В 2015 г. Hetq.am писал о том, что Дереник Думанян в период пребывания в должности главы Минздрава заключал договоры с ООО «Бианкодент”, принадлежащим одному из его сыновей. В частости, в 2012-2014 гг. с компанией был заключен договор об оказании внебольничных услуг на сумму около 60 млн драмов: в 2012 г. – 17 млн, в 2013-ом – 20 млн 176 тыс., в 2014-ом – 21,7 млн драмов.

2 февраля 2015 г. в рамках закупок у одного лица с ООО “Бианкодент” был заключен договор на сумму около 21 млн драмов.

Несколько договоров об оказании внебольничных услуг были заключены с этой же компанией и в феврале 2016 г. Их общая стоимость составила 21 млн 122 тыс. драмов.

Компании “Бианкодент” принадлежит и одноименная стоматологическая клиника, которая и оказывает внебольничные услуги. Она была основана в мае 2011 г. Единственным акционером клиники является младший сын Дереника Думаняна Грант Думанян. Он же в настоящее время занимает пост директора.

В административных данных сайта «Бианкодент» указан также электронный адрес другого сына Думаняна – заместителя руководителя аппарата Госслужбы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА Артура Думаняна.

Согласно данным сайта электронного управления, в 2012-2016 гг. между компанией “Бианкодент” и Министерством здравоохранения в рамках закупок у одного лица было заключено договоров на общую сумму около 100 млн драмов РА.

На верхнем снимке: Дереник Думанян

Фото стоматологической клиники с сайта biancodent.am