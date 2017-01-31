Число посещающих Армению туристов в 2016 году выросло на 5,7%

В январе-декабре 2016 г. Армению посетило 1.259.657 туристов. Согласно данным Национальной статистической службы РА, по сравнению с тем же периодом 2015 г. число туристов, прибывших в нашу страну, увеличилось на 5,7%.

Вместе с тем в январе-декабре 2016 г. с целью туризма из Армении выехало 1.262.687 человек. По сравнению с тем же периодом 2015 г. этот показатель вырос на 6,3%.

Несмотря на наличие проблем в сфере армянского туризма, о которых часто говорят специалисты, число прибывающих в РА туристов растет с каждым годом. В 10-летнем разрезе (с 2006-го по 2016-й) этот показатель утроился.

Фото - theodysseyonline.com