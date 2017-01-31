Раненный солдат нуждается в удобном протезе

До призыва в армию 18-летний Нвер Аванесян из Степанакерта мечтал о многом. Он уже успел поступить в университет, а параллельно учебе осваивал ремесло, чтобы открыть собственное дело. Летом 2014 г., после года службы в армии, Нвер во время боевого дежурства подорвался на мине и потерял голень. Говорят, что мина осталась еще с прошлой войны.

Первую операцию Нверу сделали в мартакертской районной больнице, после чего его отправили в Степанакерт. Когда родители добрались до Мартакерта, сыну уже ампутировали голень.

“Его оперировали врачи степанакертского военного госпиталя. Они сказали, что шансов спасти ногу не было. Кроме того, Нвер получил серьезные ранения в области грудной клетки, потерял много крови. Какое-то время у него было малокровие”,- рассказала мать солдата Гоар Аванесн.

Послеоперационное лечение Нвер проходил в стапанакертском военном госпитале, после чего в Степанакерте ему поставили протез.

“Сейчас самой большой проблемой для нас является протез Нвера. Нынешний неудобный, на ноге постоянно образуются раны. В Ереване цены на удобные современные протезы, по нашим сведениям, начинаются с 400 тысяч драмов”,- сказала Гоар, отметив, что по вопросу протезирования сына в Ереване они ни к кому не обращались, думали, что смогут решить проблему собственными силами.

В многодетной семье Аванесянов (у них 8 детей, один из которых женился, другой служит в армии) единственным источником дохода являются скромные зарплаты Гоар и ее мужа.

После полученного ранения Нверу дали вторую группу инвалидности, но оказалось, что это не навсегда. Чтобы сохранить группу, парню каждый месяц приходится проходить медобследование.

Медстатистик Центра медико-социальной экспертизы Министерства труда и по социальным вопросам НКР Анжела Эмирян в беседе с Hetq.am отметила, что постоянная группа инвалидности дается только после 7-летних медобследований. Таково требование решений министерства от 2006 г. “В указанном вами случае возможно, что со временем на месте ампутации могут возникнуть более серьезные осложнения, и в результате медэкспертизы будет принято решение дать парню 1-ю группу инвалидности”,- пояснила А.Эмирян.

После ранения планы и мечты Нвера изменились. Он оставил университет, так как не мог платить 250 тысяч драмов за учебу. Сегодня Нвер Аванесян получает пособие по инвалидности – 40 тысяч драмов.

“Так как в университете я учился на заочном отделении, то параллельно учился на автомеханика. Родители хотели построить автомастерскую, чтобы после демобилизации я начал заниматься собственным делом. Сейчас я не смогу работать автомехаником, так как раненная нога мешает. Не могу долгое время стоять на протезе”,- сказал Нвер.