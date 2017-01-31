Доброволец, лишившийся селезенки вследствие апрельской войны, утверждает, что получил также контузию, но его не признают инвалидом

Трудно понять, что испытывает молодой человек, который в апреле прошлого года отправился добровольцем на 4-дневную войну в Карабахе, получил ранение, а сейчас хочет знать, почему ему не дают группу инвалидности. Арсену Бадаляну 23 года, он живет в Капане. Срочную службу проходил в рядах Армиии оборны Арцаха. Говорит, что больше половины службы провел на позициях, и когда началась 4-днвная война, Арсен и его друзья решили записаться добровольцами. Их сперва отправили в Степанакерт, а оттуда в Матагис.

По словам Арсена, частие в войне не значит, что ты добиваешься для себя каких-то выгод. “Это долг перед родиной, который нужно выполнить”,- говорит мой собеседник.

4 апреля друзья уже были в Матагисе. То, чему их учили во время службы, и то, что Арсен увидел в те дни, отличались друг от друга. “Была военная ситуация, не могу описать словами. Постоянно падали снаряды… Шла война…” – сказал Арсен. Паника была только в первые минуты, потом все прошло. Если ты идешь на этот шаг осознанно, то страх можно преодолеть, говорит мой собеседник.

6 апреля Арсен подорвался на мине. В тот день на их позициях ранения получили еще несколько человек, был и один погибший – Макич Гаспарян.

“Стреляли из миномета. Мы перебегали из одного окопа в другой. Помню, я упал на землю, не успел переместиться…” - рассказывает Арсен. У него тогда разорвалась селезенка, пострадал желудок, он также получил контузию.

“Это первая послевоенная зима, и у меня уже боли в спине, по ночам, если никого рядом нет, шумит в ушах, болит голова. Это из-за контузии. Когда меня доставили в больницу, я в первую очередь думал не об этом”,- сказал Арсен, добавив, что не сообщил врачам о том, что контужен.

После ранения его перевели в Мартакерт, где удалили селезенку, прооперировали желудок. До сих пор у него в спине сидит околок от снаряда. Арсен плохо помнит, что с ним произошло. Раненых доставили на вертолете из Арцаха в Ереван. Восемь дней он находился в медцентре “Григор Лусаворич”. Перед выпиской врач порекомендовал ему остаться в больнице еще несколько дней, но Арсен отказался, заверив, что если будет на ногах, раньше поправится. Врач также предупредил Арсена о том, что в дальнейшем он не сможет выполнять тяжелую работу.

Для получения группы инвалидности Арсен Бадалян обратился в комиссию по медико-социальной экспертизе Сюника (председатель Ануш Орбелян), которая, однако, не признала его инвалидом. “Они сказали, что у меня нет функциональных изменений, что селезенка – не жизненно важный орган…” В дальнейшем в Ереване тоже подтвердили, что он не может получить инвалидность.

“Я не могу выполнять тяжелую работу, мне назначено диетическое питание”,- говорит Арсен. В этой ситуации пособие по инвалидности стало бы для него подспорьем.

Спрашиваю моего собеседника, бывают ли моменты, когда он жалеет о том, что отправился на войну. Арсен отвечает сразу: “Не жалею, в противном случае не отправился бы туда. Я пошел воевать, потому что это обязанность каждого из нас, это долг, который мы должны исполнить”.

Мы беседуем о достижениях и потерях. По словам Арсена, он приобрел лишь опыт, а потерял то же, что все мы – ребят. “Мне больше нечего терять…” - добавил он.

На фото: слева – А.Бадалян