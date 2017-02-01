Среда, 01 февраля

Օбщество

Население Армении сократилось на 12 тысяч человек: данные НСС



Согласно демографической статистике Национальной статистической службы РА, по положению на 1 января 2017 г. численность постоянного населения Армении составила 2 млн 986 тыс. человек. Из них 1 млн 900 тыс. – жители городов, 1 млн – жители сельских общин.   

В начале 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016-го  постоянная численность населения в стране сократилась на 0.4 %, или на 12.100 человек. Согласно опубликованному отчету НСС, этот показатель получен за счет разницы между естественным приростом населения (12.500 человек) и оцененным остатком миграции (-24.600 человек) в период с января по декабрь 2016 г.

Численность населения сократилась в основном за счет уехавших из сельских общин.

В целом же сокращение этого показателя зарегистрировано  как во всех областях, так и в столице.


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